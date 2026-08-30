واکسیناسیون رایگان بیش از ۳ هزار رأس دام و قطعه طیور در میرجاوه

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه همزمان با هفته دولت، اردوی یکروزه جهادی دامپزشکی با هدف پیشگیری و کنترل بیماریهای دامی و بیماریهای مشترک انسان و دام و ارائه خدمات رایگان به دامداران و بهرهبرداران مناطق روستایی و عشایری شهرستان میرجاوه برگزار شد.
در این اردوی جهادی، اکیپهای دامپزشکی با حضور در مناطق هدف، خدماتی از جمله واکسیناسیون دام و طیور، سمپاشی دام و آموزشهای بهداشتی و پیشگیرانه را به دامداران و روستاییان ارائه کردند.
در جریان این طرح که ظهر یکشنبه به اتمام رسید، بیش از یکهزار و ۲۵۰ رأس دام سبک علیه بیماری آبله، ۷۵۰ رأس دام بالغ و ۲۸۰ رأس بره و بزغاله علیه بیماری بروسلوز واکسینه شدند.
همچنین بیش از یکهزار و ۵۰۰ قطعه طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل واکسینه و سم مورد نیاز برای مقابله با انگلهای خارجی به صورت رایگان در اختیار بهرهبرداران قرار گرفت.
در بخش آموزشی این اردو نیز، یک دوره آموزش چهرهبهچهره با موضوع بیماریهای مشترک انسان و دام برای ۴۰ نفر از دامداران و بهرهبرداران برگزار شد.
در این آموزشها، راههای پیشگیری و کنترل بیماریهای مشترک، بهویژه تب خونریزیدهنده کریمه کنگو (CCHF)، روشهای کنترل انگلهای خارجی و رعایت اصول بهداشتی در نگهداری و پرورش دام تشریح شد.
اجرای اردوهای جهادی دامپزشکی در مناطق کمبرخوردار، با رویکرد پیشگیری و کنترل بیماریها، نقش مؤثری در صیانت از سرمایههای دامی، ارتقای سطح آگاهی بهرهبرداران و کاهش مخاطرات بهداشتی ناشی از بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام دارد.
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