کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه سومین جشنواره بادام و عسل بخش بیلوار شهرستان کرمانشاه اظهار کرد: این جشنواره با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، باغداری، تولیدات بومی و جاذبه‌های گردشگری منطقه در روستای هدف گردشگری گندم‌آباد برگزار شد.

وی افزود: سومین جشنواره بادام و عسل بیلوار عصر پنجشنبه ۹ مهرماه با حضور مردم، مسئولان و هنرمندان برگزار شد و استمرار برگزاری آن می‌تواند زمینه معرفی بیشتر ظرفیت‌های این منطقه را فراهم کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: بخش بیلوار دارای ۶۶ روستا و یک شهر به نام قلعه است که حدود ۲۱ هزار نفر از جمعیت آن در روستاها و حدود ۲ هزار نفر نیز در شهر قلعه سکونت دارند.

کریمی ادامه داد: ظرفیت‌های کشاورزی و باغداری بیلوار، این منطقه را به یکی از قطب‌های مهم این حوزه در استان تبدیل کرده و بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی منطقه بر پایه تولیدات کشاورزی و باغی استوار است.

وی با اشاره به وسعت اراضی کشاورزی بیلوار گفت: حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی این بخش به کشت دیم اختصاص دارد و ۱۰ هزار هکتار نیز اراضی آبی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه افزود: مجموع اراضی کشاورزی بخش بیلوار با احتساب اراضی دیم و آبی به حدود ۲۵ هزار و ۵۰۰ هکتار می‌رسد که نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه این منطقه در بخش کشاورزی است.

کریمی با اشاره به برگزاری جشنواره بادام و عسل برای سومین سال متوالی خاطرنشان کرد: تداوم برگزاری این رویداد می‌تواند به معرفی محصولات، تولیدات بومی و توانمندی‌های کشاورزی و باغداری منطقه کمک کند.

وی تصریح کرد: ثبت ملی جشنواره بادام و عسل بیلوار نیز می‌تواند زمینه معرفی گسترده‌تر ظرفیت‌های کشاورزی، باغداری، تولیدات بومی و جاذبه‌های گردشگری این بخش را فراهم کند.