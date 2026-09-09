بادام خسروشاه در مسیر برندسازی و توسعه بازار

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره بادام خسروشاه عصر چهارشنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی و محلی برگزار شد و در این مراسم ظرفیت‌های بخش کشاورزی منطقه و راهکارهای توسعه اقتصادی محصول بادام مورد بررسی قرار گرفت.

بخشدار خسروشاه در این مراسم با اشاره به برگزاری دومین دوره جشنواره بادام اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده و مشورت با کارشناسان جهاد کشاورزی، بادام محصول غالب و رتبه نخست کشت و تولید در این منطقه به شمار می‌رود.

۳۱۰ هکتار از اراضی خسروشاه زیر کشت بادام

فرداد تیموری با اشاره به افزایش سطح زیر کشت بادام نسبت به سال گذشته افزود: در حال حاضر حدود ۳۱۰ هکتار از اراضی بخش خسروشاه به کشت بادام اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: با توجه به خلأ موجود در زمینه عرضه مستقیم این محصول، برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی بازارچه فصلی بادام در سال آینده در دستور کار قرار گرفته است.

بخشدار خسروشاه همچنین بر ضرورت توجه همزمان به ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی منطقه تأکید کرد و گفت: بیش از ۱۰۰ واحد صنعتی کوچک و بزرگ در بخش خسروشاه فعالیت دارند، اما توسعه صنعتی نباید موجب غفلت از بخش کشاورزی و دامداری شود.

وی افزود: توسعه متوازن باید به گونه‌ای دنبال شود که ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعتی، بخش‌های کشاورزی و دامداری نیز تقویت شده و از تضعیف این حوزه‌های مهم جلوگیری شود.

کشاورزان در تأمین امنیت غذایی نقش دارند

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در این مراسم با تأکید بر جایگاه بخش خسروشاه در تولیدات کشاورزی و دامی اظهار کرد: برگزاری جشنواره‌هایی از این دست حاصل تلاش بهره‌برداران بخش کشاورزی است.

صادق نادری افزود: کشاورزان با تولید محصولات باکیفیت، نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی کشور دارند و معرفی ظرفیت‌های تولیدی مناطق مختلف می‌تواند به تقویت جایگاه محصولات کشاورزی کمک کند.

تولید و حضور مردم؛ پایه‌های تقویت اقتصاد منطقه

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی نیز بر نقش تولید و مشارکت مردم در تقویت اقتصاد تأکید کرد.

روح‌الله متفکرآزاد با بیان اینکه برگزاری جشنواره‌های مرتبط با محصولات کشاورزی می‌تواند بر اقتصاد و معیشت مردم اثرگذار باشد، گفت: پیشرفت و قدرت ملی در گرو حضور مردم در عرصه تولید است.

وی با اشاره به دستاوردهای کشور در حوزه‌های مختلف، بر ضرورت تقویت مشارکت مردم در فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی تأکید کرد.

برندسازی و بسته‌بندی؛ گام بعدی برای توسعه بادام خسروشاه

فرماندار تبریز نیز در این مراسم با قدردانی از تلاش کشاورزان اظهار کرد: در مسیر توسعه کشاورزی، تولید گام نخست است و پس از آن باید برندسازی و بسته‌بندی مناسب محصولات مورد توجه قرار گیرد.

داود گرشاسبی با اشاره به ظرفیت بادام خسروشاه گفت: طعم بادام تولیدشده در این منطقه منحصر به فرد است و برای بهره‌برداری اقتصادی حداکثری از این ظرفیت باید از ابزارهای نوین تبلیغاتی و ظرفیت فضای مجازی استفاده کرد.

وی همچنین بر ضرورت توسعه صنایع بسته‌بندی تأکید کرد و افزود: حرکت به سمت تجاری‌سازی محصولات کشاورزی و ایجاد ارزش‌افزوده باید در دستور کار قرار گیرد.

فرماندار تبریز خاطرنشان کرد: باید بتوانیم از داشته‌های بومی و ظرفیت‌های تولیدی مناطق برای ایجاد ثروت و رونق اقتصادی استفاده کنیم.

برگزاری دومین جشنواره بادام خسروشاه در حالی انجام شد که افزایش سطح زیر کشت این محصول و وجود ظرفیت برای توسعه بازار آن، ضرورت توجه بیشتر به زنجیره تولید، بسته‌بندی، برندسازی و عرضه مستقیم بادام را بیش از پیش نمایان کرده است.