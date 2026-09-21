جشنواره بادام و عسل بیلوار ثبت ملی شد

حجت‌اله انگزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری سومین جشنواره بادام و عسل بخش بیلوار اظهار کرد: این جشنواره روز ۹ مهرماه ۱۴۰۵ در روستای هدف گردشگری گندم‌آباد برگزار می‌شود و خبر خوب امسال، ثبت ملی این رویداد است.

وی افزود: این جشنواره برای سومین سال متوالی برگزار می‌شود و هدف از برگزاری آن معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، باغداری، گردشگری و محصولات بومی منطقه است.

بخشدار بیلوار تصریح کرد: ثبت ملی جشنواره بادام و عسل می‌تواند گام مهمی برای معرفی ظرفیت‌های این بخش در سطح کشور باشد و زمینه توجه بیشتر به توانمندی‌های منطقه را فراهم کند.

انگزی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی بخش بیلوار گفت: این بخش حدود ۲۵ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی کشاورزی آبی و دیم دارد و از مناطق مهم کشاورزی و باغداری استان کرمانشاه به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: برگزاری جشنواره بادام و عسل فرصت مناسبی برای معرفی این توانمندی‌ها و حمایت از تولیدکنندگان منطقه است و می‌تواند به شناساندن محصولات بومی و ظرفیت‌های اقتصادی بیلوار کمک کند.

بخشدار بیلوار همچنین از اجرای پروژه‌های عمرانی در روستاهای این بخش خبر داد و اظهار کرد: طی یک سال گذشته حدود ۱۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات دهیاری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی در روستاهای بیلوار هزینه شده است.

انگزی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های روستایی در کنار معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، باغداری و گردشگری می‌تواند زمینه تقویت توانمندی‌های اقتصادی و توسعه بیشتر روستاهای بخش بیلوار را فراهم کند.