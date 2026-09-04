به گزارش خبرنگار مهر، حسین خانی صبح جمعه در نشست هماهنگی جشن عسل و بادام بخش بیلوار که با حضور بخشدار و اعضای شورای اداری این بخش برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری رویدادهای فرهنگی و گردشگری در مناطق مختلف شهرستان کرمانشاه می‌تواند نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده مناطق و رونق اقتصادی جوامع محلی داشته باشد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کرمانشاه افزود: جشن عسل و بادام بیلوار می‌تواند به عنوان بستری برای معرفی محصولات بومی و ظرفیت‌های گردشگری منطقه مورد توجه قرار گیرد و فرصت مناسبی برای حضور و معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان، هنرمندان صنایع‌دستی و فعالان حوزه گردشگری فراهم کند.

وی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای برگزاری این رویداد، گفت: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت جوامع محلی از مهم‌ترین عوامل در برگزاری موفق جشنواره‌ها و رویدادهای گردشگری است و باید از تمام ظرفیت‌های موجود برای هرچه بهتر برگزار شدن این جشن استفاده شود.

معرفی ظرفیت‌های بومی بیلوار در کنار جاذبه‌های گردشگری

خانی ادامه داد: معرفی توانمندی‌های بخش بیلوار در حوزه تولید عسل، بادام و سایر محصولات بومی، در کنار ظرفیت‌های فرهنگی، طبیعی و صنایع‌دستی منطقه، می‌تواند به افزایش شناخت گردشگران از این بخش کمک کند.

وی تصریح کرد: برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر معرفی محصولات و توانمندی‌های منطقه، می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای عرضه محصولات تولیدکنندگان محلی ایجاد کرده و زمینه ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان، گردشگران و فعالان اقتصادی را فراهم کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کرمانشاه بر ضرورت فراهم کردن زمینه حضور و مشارکت فعال تولیدکنندگان و هنرمندان محلی در جشن عسل و بادام تأکید کرد و افزود: رویدادهای بومی زمانی می‌توانند به توسعه پایدار گردشگری کمک کنند که جامعه محلی در فرآیند برگزاری و همچنین بهره‌مندی اقتصادی از آن مشارکت داشته باشد.

خانی خاطرنشان کرد: مشارکت مردم و جوامع محلی در برگزاری رویدادهای فرهنگی و گردشگری، علاوه بر تقویت حس تعلق نسبت به ظرفیت‌های منطقه، می‌تواند به استمرار این برنامه‌ها و تبدیل آنها به رویدادهایی اثرگذار در تقویت اقتصاد محلی منجر شود.

تأکید بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی

وی همچنین بر همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای برگزاری این جشن تأکید کرد و گفت: تلاش می‌کنیم با هماهنگی مجموعه‌های مختلف، زمینه برگزاری رویدادی شایسته برای معرفی ظرفیت‌های بخش بیلوار و ایجاد فضایی مناسب برای حضور گردشگران فراهم شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کرمانشاه افزود: برگزاری مطلوب این رویداد نیازمند تقسیم کار مناسب، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تولیدکنندگان، هنرمندان و فعالان حوزه گردشگری است و باید از این فرصت برای معرفی هرچه بهتر توانمندی‌های بیلوار استفاده شود.

در این نشست همچنین پیشنهادها و برنامه‌های اجرایی مربوط به نحوه برگزاری جشن عسل و بادام مورد بررسی قرار گرفت و حاضران بر افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، استفاده از ظرفیت جوامع محلی، معرفی محصولات بومی و فراهم کردن زمینه حضور فعالان گردشگری و صنایع‌دستی تأکید کردند.

جشن عسل و بادام بیلوار با هدف معرفی ظرفیت‌های تولیدی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری این بخش می‌تواند زمینه‌ای برای شناساندن بیشتر توانمندی‌های منطقه و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان محلی فراهم کند.