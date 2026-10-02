ترامپ: اروپا با آزادسازی حجم عظیمی از ذخایر گازوئیل موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خودش موسوم به تروث سوشال ادعا کرد که اروپا به‌تازگی با آزادسازی مقدار زیادی از ذخایر گازوئیل خود موافقت کرده و این فرآیند بلافاصله آغاز خواهد شد.

این ادعای ترامپ در حالی مصرح می شود که خبرگزاری رویترز پیشتر اعلام کرده بود که کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیشنهادی از طرف فرانسه را برای برداشت از ذخایر گازوئیل، در پی فشارهای آمریکا بررسی کردند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور ضمن تأیید ادعای ترامپ اعلام کرد که گروه هفت قصد دارد در طول چهار ماه تا ۱۰۰ میلیون بشکه دیزل و نفت خام عرضه کند.

بر اساس گزارش رویترز و طبق پیشنهاد فرانسه، کشورهای اروپایی ۵۰ میلیون بشکه از ذخایر گازوئیل خود را در صورت موافقت با این پیشنهاد برداشت می کنند.

از سوی دیگر،‌ اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای هرگونه ممنوعیت آمریکا برای صادرات گازوئیل را رد و تأکید کرد چنین ممنوعیتی اعتماد به آمریکا به ‌عنوان شریک غرب را تضعیف خواهد کرد.