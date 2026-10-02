به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با تکرار سخنان تکراری و خسته کننده اش مدعی شد: ایران در وضعیت دشواری قرار دارد و در شرایط خوبی نیست.

وی برای آرام کردن وضعیت بحرانی سوخت در کشورش همچنین با تکرار سخنان هفته های گذشته اش مدعی شد: به محض پایان جنگ با ایران، قیمت نفت به سطوح پیش از جنگ و احتمالاً پایین‌تر از آن کاهش خواهد یافت.

ترامپ در ادامه ادعاهای خود افزود: مسئله ایران به‌زودی پایان می یابد و قیمت نفت نیز کاهش خواهد یافت.

رئیس‌جمهور آمریکا درباره بازار سوخت نیز گفت: اروپا مقادیر زیادی گازوئیل در اختیار دارد و سهم بزرگی در بازار جهانی و همچنین بازار آمریکا خواهد داشت.

درحالی که روابط اروپایی ها و آمریکا در دوران ترامپ به پایین ترین سطح خود رسیده است، وی در این باره مدعی شد: آمریکا روابط بسیار خوبی با اروپا دارد و این کشورها به‌دلیل در اختیار داشتن مقادیر زیادی گازوئیل، آماده مشارکت در بازار هستند.

وی همچنین اعلام کرد: آمریکا ممنوعیتی برای صادرات گازوئیل اعمال نخواهد کرد.

ترامپ ادعا کرد: اروپا بیش از سایر کشورها به گازوئیل وابسته است و سهم بزرگی در تأمین بازار داشته است.

ترامپ به ادعاهایش در مورد ایران ادامه داد و سخن خود را دوباره تکرار کرد و مدعی شد: جنگ با ایران «خیلی زود» پایان خواهد یافت و تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.

ترامپ همچنین در اظهاراتی سخیف ادعا کرد: از جمله مشکلات ما این است که به دلیل فقدان وجود فردی که تمایل به رهبری در ایران داشته باشد، نمی‌دانم با چه کسی درحال مذاکره هستم.

وی که تحت فشار شدید افکار عمومی آمریکا و دیگر مخالفان جنگ در سراسر جهان قرار دارد، ادعا کرد: جنگ با ایران به هر ترتیب به‌زودی پایان خواهد یافت و احتمالاً این اتفاق بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا رخ خواهد داد.

ترامپ برای جلب نظر شهروندان آمریکایی که به شدت به خاطر افزایش قیمت سوخت در ایالات متحده که ناشی از سیاست اشتباه وی است، خشمگین هستند، مدعی شد: قیمت نفت به محض پایان جنگ با ایران به‌شدت کاهش خواهد یافت.

ترامپ همچنین گفت: آمریکا دیگر محاصره اعمال‌شده علیه ایران را «دیوار فولادی» می‌نامد.

وی افزود: به زودی ذخایر راهبردی مان را از نفت پر خواهیم کرد.