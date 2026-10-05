به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، در حالی که ذخایر جهانی نفت به دلیل تجاوز غیرقانونی آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران و ناامن کردن منطقه تحت فشار قرار گرفته است، خبرهایی از سوی وزارت انرژی آمریکا در حال رسانه ای شدن است که نشان می دهد ذخایر راهبردی نفت این کشور بار دیگر کاهش یافته است.

رویترز در این خصوص نوشت: ذخایر راهبردی نفت آمریکا به پایین‌ ترین سطح خود از سال ۱۹۸۲ رسیده است.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در اقدامی صرفا رسانه ای و عوام فریبانه در ماه مارس دستور آزادسازی ۱۷۲ میلیون بشکه نفت را صادر کرد؛ این اقدام پس از آن صورت گرفت که تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران موجب ناامن شده تنگه راهبردی هرمز شد و بزرگ ترین اختلال در عرضه نفت خام در تاریخ را رقم زد.