تقدیر خانواده سردار شهید ظریفی از مردم قدرشناس مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده سردار شهید حسین ظریفی؛ شهید مدافع امنیت که در جریان مقابله با نفوذ اشرار در سیستان و بلوچستان به شهادت رسید، با انتشار بیانیه‌ای از حضور پرشور مردم قدرشناس مشهد در مراسم تشییع پیکر آن شهید گرانقدر قدردانی کردند.

در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است:

سردار شهید حاج حسین ظریفی، عمر سراسر برکت خویش را با ایمان به آرمان‌های انقلاب اسلامی، باور به تمدن‌سازی اسلامی، حرکت در مسیر ظهور و حاکمیت موعود امم حضرت بقیه‌الله الاعظم (عج) و اعتقاد به خدمت و مسئولیت در برابر مردم سپری کرد. چه در دوران مبارزه با رژیم منحوس شاهنشاهی چه در سال‌های دفاع مقدس که به مقام جانبازی نائل شد و چه در دفاع از حرم در سوریه که مجدد مدال جانبازی را گرفت و چه در خدماتی که در مسیر امنیت و خدمت و وحدت ارائه کرد.

بر خود لازم می‌دانیم از مردم شریف و قدرشناس که با حضور باشکوه خود در مراسم تشییع و بدرقه آن شهید عزیز، محبت و وفاداری خود را نشان دادند، صمیمانه تشکر کنیم. همچنین از علما، بزرگان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، مسئولان، نیروهای نظامی و انتظامی، نهادها، مجموعه‌های مردمی و تمامی عزیزانی که در برگزاری، هماهنگی و اجرای مراسم یاری رساندند، و نیز همه کسانی که با پیام و ابراز همدردی در کنار خانواده شهید بودند، قدردانی نماییم. حضور شما عزیزان برای ما تنها یک حضور در مراسم تشییع نبود؛ تسلی قلب خانواده و ادای احترام به راه و آرمان‌های والای شهید بود.