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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۸

تقدیر خانواده سردار شهید ظریفی از مردم قدرشناس مشهد

تقدیر خانواده سردار شهید ظریفی از مردم قدرشناس مشهد

مشهد- خانواده سردار شهید حسین ظریفی با انتشار بیانیه‌ای از حضور مردم مشهد در مراسم تشییع باشکوه آن سردار شهید قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده سردار شهید حسین ظریفی؛ شهید مدافع امنیت که در جریان مقابله با نفوذ اشرار در سیستان و بلوچستان به شهادت رسید، با انتشار بیانیه‌ای از حضور پرشور مردم قدرشناس مشهد در مراسم تشییع پیکر آن شهید گرانقدر قدردانی کردند.

در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است:

سردار شهید حاج حسین ظریفی، عمر سراسر برکت خویش را با ایمان به آرمان‌های انقلاب اسلامی، باور به تمدن‌سازی اسلامی، حرکت در مسیر ظهور و حاکمیت موعود امم حضرت بقیه‌الله الاعظم (عج) و اعتقاد به خدمت و مسئولیت در برابر مردم سپری کرد. چه در دوران مبارزه با رژیم منحوس شاهنشاهی چه در سال‌های دفاع مقدس که به مقام جانبازی نائل شد و چه در دفاع از حرم در سوریه که مجدد مدال جانبازی را گرفت و چه در خدماتی که در مسیر امنیت و خدمت و وحدت ارائه کرد.

بر خود لازم می‌دانیم از مردم شریف و قدرشناس که با حضور باشکوه خود در مراسم تشییع و بدرقه آن شهید عزیز، محبت و وفاداری خود را نشان دادند، صمیمانه تشکر کنیم. همچنین از علما، بزرگان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، مسئولان، نیروهای نظامی و انتظامی، نهادها، مجموعه‌های مردمی و تمامی عزیزانی که در برگزاری، هماهنگی و اجرای مراسم یاری رساندند، و نیز همه کسانی که با پیام و ابراز همدردی در کنار خانواده شهید بودند، قدردانی نماییم. حضور شما عزیزان برای ما تنها یک حضور در مراسم تشییع نبود؛ تسلی قلب خانواده و ادای احترام به راه و آرمان‌های والای شهید بود.

کد مطلب 6965543

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