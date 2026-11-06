به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار قربان‌محمد اشعری در مراسم اربعین شهادت سردار پاسدار شهید حاج حسین ظریفی در مشهد، با اشاره به سال‌ها همراهی و همرزمی با این شهید اظهار کرد: شهید ظریفی از فرماندهان مجاهدی بود که در مناطق مختلف کشور و جبهه مقاومت، مسیر دفاع از امنیت و آرمان‌های انقلاب اسلامی را دنبال کرد.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای ثامن‌الائمه (ع) با اشاره به سابقه همکاری خود با شهید ظریفی در سیستان و بلوچستان افزود: زمانی که شهید ظریفی در سراوان مسئولیت داشت، حضور و همراهی او برای ما مایه آرامش و اطمینان بود و هرگاه اتفاقی در منطقه رخ می‌داد، با او تماس می‌گرفتم و از وضعیت مطلع می‌شدم.

وی با بیان اینکه شهید ظریفی در مناطق مختلفی از کشور و جبهه مقاومت به مجاهدت پرداخت، ادامه داد: او در کوه‌ها، دشت‌ها و مناطق مختلف، از کردستان و سیستان و بلوچستان تا سوریه، در مسیر مجاهدت گام برداشت و سرانجام به آرزوی دیرینه خود رسید.

اشعری با اشاره به نقش سردار شهید شوشتری در برقراری امنیت پایدار در سیستان و بلوچستان بیان کرد: شهید ظریفی برای اطاعت از ولایت، تأمین امنیت این سرزمین و ادامه مسیر شهدا از جان خود گذشت و در مسیر شهدایی همچون سردار شوشتری حرکت کرد.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای ثامن‌الائمه (ع) همچنین با اشاره به حضور خانواده‌های شهدا، ایثارگران، رزمندگان، همرزمان و مسئولان از نقاط مختلف کشور در مراسم اربعین شهید ظریفی گفت: شهید ظریفی حتی پس از شهادت نیز میزبان مهمانان خود است و امیدواریم در روز قیامت دستگیر و شفاعت‌کننده همرزمان و دوستداران خود باشد.