به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «انور قرقاش» مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی، امروز جمعه حادثه رخ‌داده برای پرواز فلای‌دبی در مسیر دبی به تل‌آویو را «اقدام تروریستی» خواند و از اقدام فرمانده پرواز در جریان این وضعیت اضطراری قدردانی کرد.

«انور قرقاش» در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: فرمانده پرواز، اسمیت ماچهار هندی، شایسته تمام قدردانی ماست. او یک قهرمان واقعی است. او در مواجهه با یک اقدام تروریستی جدی و یک فاجعه احتمالی، معنای واقعی شجاعت و مسئولیت‌پذیری را به تصویر کشید.

پرواز FZ۱۰۷۳ فلای‌دبی که ۱۷۴ مسافر را از دبی به تل‌آویو می‌برد، روز چهارشنبه مجوز انجام فرود اضطراری در فرودگاه بین‌المللی «شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز» در تبوک عربستان سعودی را دریافت کرد.

فلای‌دبی پیش‌تر اعلام کرده بود که «یک درگیری در کابین خلبان رخ داده است» و اعضای خدمه قبل از تغییر مسیر هواپیما به سمت عربستان سعودی، امنیت آن را تأمین کرده بودند. به گفته مقامات فرودگاهی، فرمانده پرواز و کمک‌خلبان در جریان این حادثه مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.