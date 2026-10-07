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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

مجموعه مستند «طلوع از غرب» به آنتن شبکه افق رسید

مجموعه مستند «طلوع از غرب» به آنتن شبکه افق رسید

 مجموعه مستند ۶ قسمتی «طلوع از غرب» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محسن اسلام‌زاده همزمان با سالگرد عملیات «طوفان الاقصی» پخش خود را از شبکه افق آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه مستند ۶ قسمتی «طلوع از غرب» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محسن اسلام‌زاده همزمان با سالگرد عملیات «طوفان الاقصی» از سه شنبه ۱۴ مهر پخش خود را از شبکه افق آغاز کرده است.

محسن اسلام‌زاده در این مجموعه مستند با سفر به فرانسه، بلژیک و هلند در مواجهه با فعالان حوزه فلسطین و غزه با آنها گفتگو می‌کند. این مستند به بررسی و روایت موج حمایت‌های مردمی در اروپا از مردم غزه پس از آغاز جنگ غزه پرداخته و تلاش کرده است تصویری از واکنش افکار عمومی و جریان‌های حامی فلسطین در کشورهای مختلف اروپا ارائه دهد.

«طلوع از غرب» محصول مشترک مرکز هنری رسانه‌ای نهضت و مؤسسه فرهنگی هنری اندیشه شهید آوینی است و از شب گذشته ساعت ۲۱ از شبکه افق سیما روی آنتن رفته است.

کد مطلب 6970787

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