۲۵۰ میلیارد تومان برای اجرای سد چناره چرداول اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی عصر جمعه در بازدید از مراحل ساخت سد چناره با اشاره به اینکه با صدور مجوز ماده ۲۳، موانع قانونی و اداری پیش روی این طرح برطرف شده، اظهار داشت: عملیات اجرایی سد چناره به‌صورت رسمی آغاز شده و در قانون بودجه امسال، ۲۵۰ میلیارد تومان برای آن اختصاص یافته است.

وی با تأکید بر اینکه این اعتبار باید در سال‌های آینده افزایش پیدا کند، تصریح کرد: روند اجرای طرح باید با سرعت بیشتری ادامه یابد تا مردم منطقه در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مزایای آن بهره‌مند شوند؛ پیگیری برای تأمین اعتبار مورد نیاز در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

همتی با بیان اینکه سد چناره قرار است طی مدت هشت سال به بهره‌برداری کامل برسد، خاطرنشان کرد: این طرح با حجم مخزن ۷۷ میلیون متر مکعب بر روی رودخانه چناره در حدود ۱۵ کیلومتری شهر سرابله ساخته می‌شود و علاوه بر آبی کردن حدود دو هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی، حدود هشت میلیون متر مکعب از نیاز آب آشامیدنی شهر ایلام را نیز تأمین خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه شهرستان چرداول با ۵۲ هزار هکتار زمین کشاورزی، از قطب‌های مهم کشاورزی و دامداری استان ایلام محسوب می‌شود، تصریح کرد: در سال‌های گذشته، کاهش بارندگی و افزایش مصرف آب موجب تبدیل اراضی آبی به دیمزارهای فقیرزا شده؛ از این رو بهره‌برداری از این سد می‌تواند نقش مهمی در احیای کشاورزی منطقه و جلوگیری از مهاجرت روستاییان داشته باشد.

همتی در پایان با تأکید بر اینکه سد چناره، نیاز آبی بخشی از زمین‌های کشاورزی شهرستان‌های چرداول و سیروان را نیز تأمین می‌کند، گفت: این طرح، نه تنها یک پروژه عمرانی، بلکه یک سرمایه‌گذاری بلندمدت برای امنیت غذایی و توسعه اقتصادی استان ایلام محسوب می‌شود و با بهره‌برداری از آن، شاهد رونق دوباره کشاورزی در این منطقه خواهیم بود.