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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۷:۴۷

ترافیک در خیابان اصلی مشهد سنگین است

ترافیک در خیابان اصلی مشهد سنگین است

مشهد- براساس اعلام مرکز کنترل ترافیک شهرداری مشهد، بسیاری از شریان‌های پرتردد شهر در ساعات اولیه صبح دچار ترافیک نیمه‌سنگین و سنگین هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵، شهروندان مشهدی با حجم بالای ترافیک در معابر اصلی مواجه شدند. بر اساس گزارش‌های مرکز کنترل ترافیک شهرداری مشهد، بسیاری از شریان‌های پرتردد شهر در ساعات اولیه صبح دچار ترافیک نیمه‌سنگین و سنگین هستند که این موضوع منجر به کندی تردد در بخش‌های مختلف شهر شده است.

ترافیک در مسیرهای پل ابوطالب به سمت میدان سپاد، میدان قائم به سمت میدان استقلال تا میدان آزادی و همچنین بلوار وکیل‌آباد از ابتدای شهید صیاد شیرازی به سمت میدان فلسطین با کندی همراه است.

همچنین بار ترافیکی در خیابان بهارستان از تقاطع مهدی- فردوسی تا سجاد- بهارستان، میدان قائم به سمت فهمیده، میدان جمهوری به سمت سه‌راه بعثت، بلوار فردوسی حدفاصل میدان استقلال تا تقاطع خیام- فردوسی و بلوار ملک‌آباد از میدان فلسطین به سمت میدان آزادی گزارش شده است.

کد مطلب 6965783

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