به گزارش خبرنگار، صبح چهارشنبه با آغاز ساعات کاری و آغاز فعالیت مدارس، ترافیک صبحگاهی در شریان‌های حیاتی مشهد به اوج خود رسیده است.

بر اساس آخرین داده‌های مرکز کنترل ترافیک، محورهای در محدوده میدان قائم مسیرهای منتهی به میدان استقلال، میدان آزادی و میدان فهمیده با ترافیک نیمه‌سنگین روبروست.

همچنین بلوار وکیل‌آباد ترافیک از ابتدای شهید صیاد شیرازی تا میدان فلسطین گزارش شده است.

محورهای مرکزی و سجاد در طول خیابان بهارستان (از تقاطع مهدی-فردوسی تا سجاد) و بلوار فردوسی (از میدان استقلال تا تقاطع خیام)، خودروها با سرعت کمی در حرکت هستند.

بلوار فکوری و عبادی حجم تردد در طول بلوار فکوری تا میدان ۸ شهریور و همچنین در طول بلوار عبادی (از تقاطع گاز تا کاشانی) بالا گزارش شده است.

سایر نقاط مانند تقاطع امامت-معلم به سمت بزرگراه آزادی و بلوار ملک‌آباد نیز از دیگر نقاط پرترافیک شهر در این لحظات هستند.

با توجه به بازگشایی مدارس و تردد دانش‌آموزان در سطح شهر، از تمامی رانندگان محترم تقاضا می‌شود ضمن رعایت فاصله طولی و قوانین راهنمایی و رانندگی، با سرعت مطمئنه رانندگی کنند و با صبر و حوصله، سفری ایمن را برای خود و دیگران رقم بزنند.

توصیه می‌شود شهروندان تا حد امکان از مسیرهای جایگزین استفاده کرده و پیش از عزیمت، وضعیت ترافیکی محورهای مورد نظر خود را بررسی کنند.