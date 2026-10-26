به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز عملیات اجرایی «ابر پروژه ایرانی»، رژه خودروهای سنگین عمرانی از ساعت ۹ صبح روز دوشنبه آغاز خواهد شد و تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه می‌یابد که طی آن، ماشین‌آلات و ناوگان عمرانی از سه مبدأ مختلف در سطح کلانشهر مشهد به سمت میدان فردوسی حرکت می‌کنند.

در همین راستا، جزئیات تردد این خودروها در قالب سه مسیر مشخص اعلام شده است. در مسیر نخست، کاروان خودروهای سنگین از میدان خواجه‌ربیع حرکت کرده و با عبور از میادین فهمیده، قائم، امام علی (ع)، مجدد میدان قائم، استقلال و جانباز، در نهایت به میدان فردوسی منتهی خواهد شد.

در دومین مسیر، این رژه از بلوار خلج آغاز شده و پس از گذر از بلوار نماز، تقاطع انقلاب اسلامی، خیابان امام خمینی (ره)، میدان شهدا، بلوار شهید رئیسی و خیابان قرنی، به میدان فردوسی می‌رسد. همچنین در سومین مسیر، ماشین‌آلات عمرانی از میدان آزادگان حرکت کرده و با عبور از بزرگراه وکیل‌آباد، میدان پارک، چهارراه خیام، میدان فلسطین، بلوار احمدآباد، خیابان کلاهدوز، میدان راهنمایی و بلوار سازمان آب، مسیر خود را تا میدان فردوسی ادامه خواهند داد.

به دلیل بروز ترافیک و انسدادهای مقطعی در ساعت برگزاری این رژه، از رانندگان محترم درخواست می شود تا برای تردد روان‌تر، حتی‌المکان از مسیرهای جایگزین استفاده کرده و نهایت همکاری را با عوامل اجرایی و پلیس راهور داشته باشند.