ترافیک سنگین صبحگاهی در چند محور مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز کنترل ترافیک مشهد، صبح دوشنبه ۶ مهر، ترافیک در چند محور و معبر شهری گزارش شده است.
میدان قائم به سمت میدان استقلال و امتداد آن تا میدان آزادی، بلوار وکیلآباد از ابتدای شهید صیاد شیرازی به سمت میدان فلسطین، بلوار عبادی از تقاطع عبادی ـ گاز تا تقاطع راهآهن و امتداد آن تا تقاطع عبادی ـ کاشانی از جمله مسیرهای پرترافیک هستند.
همچنین ترافیک در مسیر میدان جمهوری به سمت سهراه بعثت، بلوار فردوسی حدفاصل میدان استقلال تا تقاطع خیام ـ فردوسی، بلوار سجاد، بلوار فکوری تا میدان ۸ شهریور و بلوار طبرسی حدفاصل انتهای طبرسی شمالی تا طبرسی ۷ گزارش شده است.
بر اساس این گزارش، تقاطع امامت ـ معلم به سمت بزرگراه آزادی، پل هفتتیر به سمت بلوار دانشجو و پل شهید صیاد شیرازی در مسیر شمال به جنوب نیز با ترافیک همراه است.
از رانندگان خواسته شده است با توجه به تردد دانشآموزان، با سرعت مطمئنه حرکت کنند و احتیاط بیشتری داشته باشند.
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