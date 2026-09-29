ترافیک سنگین صبحگاهی در معابر اصلی مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز کنترل ترافیک شهرداری مشهد، صبح سه شنبه ترافیک در بسیاری از شریان‌های اصلی شهر سنگین و نیمه‌سنگین گزارش شده است.

بنا بر این گزارش، محورهای محدوده میدان قائم به سمت استقلال و میدان آزادی.بلوار وکیل‌آباد (از شهید صیاد شیرازی به سمت میدان فلسطین).طول بلوار عبادی (از تقاطع گاز تا تقاطع کاشانی).بلوار فردوسی، سجاد، فکوری و ملک‌آباد.همچنین بزرگراه امام علی به سمت میدان قائم دارای ترافیک نیمه‌سنگین است.

با توجه به آغاز سال تحصیلی و حضور دانش‌آموزان در معابر، از رانندگان درخواست می‌شود ضمن رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی، با صبر و حوصله بیشتری رانندگی کنند.