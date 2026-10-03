هشدار سیاستمدار آلمانی درباره رویارویی ناتو و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «سویم داگدلن» کارشناس سیاست خارجی حزب «اتحاد برای عدالت اجتماعی و اقتصاد معقول» آلمان از توصیه «مارک روته» دبیرکل ناتو به کشورهای عضو این ائتلاف برای نسبت دادن مسئولیت حوادث مختلف به روسیه در صورت «اطمینان یا تقریباً اطمینان» انتقاد کرد.

داگدلن گفت این اتهامات بدون ارائه شواهد و صرفاً بر پایه گمانه‌زنی مطرح می‌شوند و چنین رویکردی موجب تشدید تنش و رویارویی بین روسیه و ناتو می شود.

وی از رویکرد ناتو در قبال حوادثی که کشورهای عضو، مسئولیت آنها را به روسیه نسبت می‌دهند، انتقاد کرد و نسبت دادن این حوادث به مسکو بدون ارائه شواهد کافی را غیرقابل قبول دانست.

اظهارات داگدلن در شرایطی مطرح شده است که مقام‌های ناتو و کشورهای عضو این ائتلاف در ماه‌های اخیر روسیه را به دست داشتن در مجموعه‌ای از اقدامات خرابکارانه، حملات سایبری و دیگر فعالیت‌های خصمانه در اروپا متهم کرده‌اند؛ اتهاماتی که مسکو آنها را رد کرده است.