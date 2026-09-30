به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روسیه در سندی که به ناتو ارسال کرده، اقدامات این ائتلاف را خطرناک دانسته و درباره احتمال وقوع درگیری مستقیم هشدار داده است.

در این سند آمده است مسکو در صورت تلاش کشورهای عضو ناتو برای منزوی کردن کالینینگراد، آماده استفاده از تمامی توان خود، از جمله سلاح‌های هسته‌ای، برای دفاع از این منطقه خواهد بود.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین نیز هشدارهای اخیر سفارتخانه‌های روسیه در چند کشور اروپایی درباره کالینینگراد را یادآوری مواضع رسمی مسکو به «تندروها در اروپا» توصیف کرد.

کالینینگراد منطقه‌ای روسی میان لهستان و لیتوانی در ساحل دریای بالتیک است. ناتو در واکنش اعلام کرد فعالیت‌ها و رزمایش‌هایش تهدیدی برای روسیه نیست.