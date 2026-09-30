  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۲

هشدار هسته‌ای روسیه به ناتو درباره کالینینگراد

هشدار هسته‌ای روسیه به ناتو درباره کالینینگراد

مسکو به ناتو هشدار داده است در صورت تلاش این ائتلاف برای قطع ارتباط کالینینگراد با خاک روسیه، ممکن است از سلاح هسته‌ای استفاده کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روسیه در سندی که به ناتو ارسال کرده، اقدامات این ائتلاف را خطرناک دانسته و درباره احتمال وقوع درگیری مستقیم هشدار داده است.

در این سند آمده است مسکو در صورت تلاش کشورهای عضو ناتو برای منزوی کردن کالینینگراد، آماده استفاده از تمامی توان خود، از جمله سلاح‌های هسته‌ای، برای دفاع از این منطقه خواهد بود.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین نیز هشدارهای اخیر سفارتخانه‌های روسیه در چند کشور اروپایی درباره کالینینگراد را یادآوری مواضع رسمی مسکو به «تندروها در اروپا» توصیف کرد.

کالینینگراد منطقه‌ای روسی میان لهستان و لیتوانی در ساحل دریای بالتیک است. ناتو در واکنش اعلام کرد فعالیت‌ها و رزمایش‌هایش تهدیدی برای روسیه نیست.

کد مطلب 6963884

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها