به گزارش خبرگزاری مهر، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز یکشنبه در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: نیروهای اتحادیه اروپا به یک تانکر مشکوک به ناوگان سایه روسیه در دریای مدیترانه حمله کردند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره ادعا کرد: این حمله که طبق ماده ۱۱۰ کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها انجام شد، تأیید کرد که کشتی MV MIDAG با پرچمی دروغین در حال حرکت بود.

کایا کالاس سپس اضافه کرد: اتحادیه اروپا به ایجاد اختلال در ناوگان سایه روسیه در دریا و از طریق ابزارهای دیپلماتیک ادامه خواهد داد. وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا قرار است فردا دوشنبه فهرست تحریم‌های جدید روسیه، از جمله علیه بانک‌ ها، خریداران و شرکت‌ های حامی ناوگان سایه را تصویب کنند.