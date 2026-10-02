به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان با اشاره به ابعاد مختلف تقابل دشمن اظهار کرد: جنگ تنها در عرصه نظامی نیست، بلکه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و شناختی نیز جریان دارد و دشمن از هر ابزاری برای ضربه زدن به جامعه استفاده می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان، افزود: یکی از نقاط قوت ملت ایران در طول انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و دیگر مقاطع، مردم مؤمن، متعهد، متحد و بابصیرتی بوده‌اند که پای اسلام و انقلاب ایستاده‌اند و دشمن تلاش می‌کند این نقطه قوت را هدف قرار دهد.

تضعیف دیانت و نماز در جنگ فرهنگی

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به تلاش دشمن برای تضعیف اعتقادات دینی گفت: دشمن از راه‌های مختلف فکری و اعتقادی و با طرح شبهات درباره خداشناسی، پیامبرشناسی، امام‌شناسی، قرآن و معاد تلاش می‌کند باورهای دینی مردم را متزلزل کند.

وی نماز را نماد بندگی و از ارکان مهم دیانت دانست و اظهار کرد: دشمن تلاش می‌کند نماز و فرهنگ اقامه آن را در جامعه، به‌ویژه میان نسل جوان، تضعیف کند؛ چراکه نماز از مظاهر هویت دینی و عامل تقویت ارتباط انسان با خداوند است.

امام جمعه زاهدان ادامه داد: در مقابل، همه افراد و نهادهای فرهنگی، خانواده‌ها، مساجد و ائمه جمعه و جماعات در ترویج فرهنگ نماز مسئول هستند و باید برای رونق نماز جماعت و حضور مردم در مساجد تلاش بیشتری صورت گیرد.

آیت‌الله محامی با اشاره به موضوع فساد نیز گفت: یکی دیگر از مسیرهای مورد استفاده دشمن، ترویج فسادهای فکری، مالی و اخلاقی است و جامعه باید نسبت به این آسیب‌ها هوشیار باشد.

وی تأکید کرد: اگر جامعه‌ای از نظر فکری، اخلاقی و مالی دچار آسیب شود، از درون ضعیف خواهد شد و توان ایستادگی آن در برابر تهدیدهای بیرونی نیز کاهش می‌یابد؛ بنابراین مقابله با فساد و تقویت فرهنگ دینی، مسئولیتی عمومی است.

وحدت شیعه و سنی؛ سرمایه اجتماعی استان

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به دو رویداد اخیر در استان گفت: حضور گسترده شیعیان در مراسم تشییع مولوی گرگیج، عالم اهل‌سنت، و حضور پررنگ اهل‌سنت در مراسم تشییع سردار شهید ظریفی، جلوه‌ای ارزشمند از وحدت و همدلی مردم سیستان و بلوچستان بود.

وی افزود: در مراسم تشییع مولوی گرگیج، جمعیت زیادی از شیعیان حضور داشتند و پیکر این عالم اهل‌سنت بنا بر وصیتش در کنار شهدای شیعه به خاک سپرده شد. چند روز بعد نیز در مراسم تشییع سردار شهید ظریفی در سراوان، شمار زیادی از برادران اهل‌سنت حضور داشتند و نماز بر پیکر این شهید در مسجد جامع نور اهل‌سنت سراوان به امامت مولوی عبدالحمید؟ برگزار شد.

آیت‌الله محامی این رویدادها را نشانه وحدت مردم استان دانست و گفت: چنین صحنه‌هایی باید بیشتر برای مردم بازگو شود، زیرا دشمن به دنبال ایجاد اختلاف و تفرقه میان شیعه و سنی است.

وی همچنین از همکاری نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی در تأمین امنیت استان قدردانی کرد و گفت: نیروهای انتظامی در کنار دیگر نیروهای نظامی و امنیتی برای برقراری امنیت در این استان پهناور و حساس تلاش می‌کنند و در این مسیر نیز شهدایی تقدیم شده است.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجمعات شبانه اظهار کرد: این تجمعات باید با حضور همه طیف‌های مردمی رونق بیشتری پیدا کند و به میدان حضور یک جریان یا گروه خاص تبدیل نشود.

وی افزود: اگر قرار است اقشار مختلف در این تجمعات حضور داشته باشند، باید شرایطی فراهم شود که همه بتوانند در آن شرکت کنند و این برنامه‌ها به میدان تسویه‌حساب‌های سیاسی و فکری تبدیل نشود.

آیت‌الله محامی تأکید کرد: اصل این تجمعات باید مردمی باشد و اگر مسئولان نیز از آن حمایت می‌کنند، نقش آنها پشتیبانی است؛ بنابراین برای پررونق شدن این برنامه‌ها باید زمینه حضور اقشار و طیف‌های مختلف مردم فراهم شود.