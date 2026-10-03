هر ۵ کوهنورد گرفتار در پرآو بدون مصدومیت نجات یافتند

افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ساعت ۷:۳۵ صبح پنجشنبه ۹ مهرماه، گزارشی درباره گرفتار شدن پنج کوهنورد در ارتفاعات پرآو به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه اعلام شد و بلافاصله تیم‌های تخصصی امداد و نجات کوهستان به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: در پی دریافت این گزارش، تیم‌های امداد و نجات کوهستان شهرستان کرمانشاه و بیستون راهی منطقه شدند و کوهنوردان داوطلب جمعیت هلال‌احمر استان نیز در روند جست‌وجو و امدادرسانی مشارکت کردند. همچنین تیم‌های امدادی شهرستان‌های صحنه و کنگاور برای پشتیبانی در حالت آماده‌باش قرار گرفتند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه ادامه داد: بررسی‌های اولیه نشان داد این پنج نفر از روز سه‌شنبه و با هدف صعود به ارتفاعات پرآو، از مسیر چالابه و چشمه «دوزه‌ری» وارد منطقه شده بودند که سه نفر از آنها در محدوده قله خرامان گرفتار شده و دو نفر دیگر مسیر خود را به سمت قله «قته‌چرمی» ادامه داده بودند.

یگانه تصریح کرد: پس از بیش از ۶ ساعت جست‌وجو و عملیات در شرایط نامساعد جوی و مسیرهای دشوار کوهستانی، تیم امداد و نجات کوهستان شهرستان کرمانشاه موفق شد به سه فرد گرفتار دسترسی پیدا کند و آنها را به پایین کوه و منطقه امن منتقل کند که دو نفر از نجات‌یافتگان اهل سنندج و یک نفر اهل کرمانشاه بودند.

وی افزود: پس از نجات این سه نفر، جست‌وجو برای یافتن دو کوهنورد دیگر با مشارکت تیم امداد و نجات کوهستان بیستون و کوهنوردان داوطلب هلال‌احمر استان ادامه پیدا کرد و به دلیل شرایط جوی نامساعد و دشواری مسیر، عملیات با حساسیت و دقت بیشتری دنبال شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: صبح جمعه ۱۰ مهرماه و در ادامه عملیات، تیم جست‌وجو و نجات پهپادی جمعیت هلال‌احمر استان نیز با استفاده از دو دستگاه پهپاد و پس از هماهنگی و دریافت مجوزهای لازم به منطقه اعزام شد تا با تحلیل و جست‌وجوی دقیق‌تر محدوده، از تیم‌های زمینی پشتیبانی کرده و در شناسایی مختصات دقیق افراد گرفتار مشارکت کند.

یگانه تصریح کرد: پس از بیش از ۳۲ ساعت جست‌وجوی مستمر در شرایط نامساعد جوی و مسیرهای دشوار کوهستانی، دو کوهنورد باقی‌مانده نیز توسط تیم‌های امداد و نجات شناسایی شدند و پس از برقراری ارتباط و دریافت راهنمایی‌های لازم، مسیر بازگشت به سمت پایین کوه و منطقه امن را طی کردند.

وی افزود: هر دو کوهنورد باقی‌مانده در نهایت بدون مصدومیت به محدوده امن رسیدند و در مجموع، چهار تیم شامل تیم‌های جست‌وجو و نجات کوهستان و تیم جست‌وجو و نجات پهپادی در این عملیات مشارکت داشتند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه گفت: خوشبختانه هیچ‌یک از پنج کوهنورد گرفتار در این حادثه دچار مصدومیت نشدند و نیازی به انتقال درمانی پیدا نکردند.

یگانه در پایان از کوهنوردان و طبیعت‌گردان خواست پیش از صعود، شرایط جوی و وضعیت مسیر را بررسی کنند و از صعود انفرادی و ورود به مسیرهای ناشناخته و پرخطر بپرهیزند.

وی همچنین بر ضرورت همراه داشتن تجهیزات متناسب با فصل و شرایط کوهستان، وسایل ارتباطی و ملزومات ضروری تأکید کرد و افزود: زمان‌بندی صعود و بازگشت باید به گونه‌ای باشد که افراد پیش از تاریکی هوا به مسیرهای امن بازگردند.