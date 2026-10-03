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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۶

هر ۵ کوهنورد گرفتار در پرآو بدون مصدومیت نجات یافتند

هر ۵ کوهنورد گرفتار در پرآو بدون مصدومیت نجات یافتند

کرمانشاه - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کرمانشاه از نجات پنج کوهنورد گرفتار در ارتفاعات پرآو پس از بیش از ۳۲ ساعت عملیات در شرایط دشوار جوی خبر داد.

افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ساعت ۷:۳۵ صبح پنجشنبه ۹ مهرماه، گزارشی درباره گرفتار شدن پنج کوهنورد در ارتفاعات پرآو به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه اعلام شد و بلافاصله تیم‌های تخصصی امداد و نجات کوهستان به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: در پی دریافت این گزارش، تیم‌های امداد و نجات کوهستان شهرستان کرمانشاه و بیستون راهی منطقه شدند و کوهنوردان داوطلب جمعیت هلال‌احمر استان نیز در روند جست‌وجو و امدادرسانی مشارکت کردند. همچنین تیم‌های امدادی شهرستان‌های صحنه و کنگاور برای پشتیبانی در حالت آماده‌باش قرار گرفتند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه ادامه داد: بررسی‌های اولیه نشان داد این پنج نفر از روز سه‌شنبه و با هدف صعود به ارتفاعات پرآو، از مسیر چالابه و چشمه «دوزه‌ری» وارد منطقه شده بودند که سه نفر از آنها در محدوده قله خرامان گرفتار شده و دو نفر دیگر مسیر خود را به سمت قله «قته‌چرمی» ادامه داده بودند.

یگانه تصریح کرد: پس از بیش از ۶ ساعت جست‌وجو و عملیات در شرایط نامساعد جوی و مسیرهای دشوار کوهستانی، تیم امداد و نجات کوهستان شهرستان کرمانشاه موفق شد به سه فرد گرفتار دسترسی پیدا کند و آنها را به پایین کوه و منطقه امن منتقل کند که دو نفر از نجات‌یافتگان اهل سنندج و یک نفر اهل کرمانشاه بودند.

وی افزود: پس از نجات این سه نفر، جست‌وجو برای یافتن دو کوهنورد دیگر با مشارکت تیم امداد و نجات کوهستان بیستون و کوهنوردان داوطلب هلال‌احمر استان ادامه پیدا کرد و به دلیل شرایط جوی نامساعد و دشواری مسیر، عملیات با حساسیت و دقت بیشتری دنبال شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: صبح جمعه ۱۰ مهرماه و در ادامه عملیات، تیم جست‌وجو و نجات پهپادی جمعیت هلال‌احمر استان نیز با استفاده از دو دستگاه پهپاد و پس از هماهنگی و دریافت مجوزهای لازم به منطقه اعزام شد تا با تحلیل و جست‌وجوی دقیق‌تر محدوده، از تیم‌های زمینی پشتیبانی کرده و در شناسایی مختصات دقیق افراد گرفتار مشارکت کند.

یگانه تصریح کرد: پس از بیش از ۳۲ ساعت جست‌وجوی مستمر در شرایط نامساعد جوی و مسیرهای دشوار کوهستانی، دو کوهنورد باقی‌مانده نیز توسط تیم‌های امداد و نجات شناسایی شدند و پس از برقراری ارتباط و دریافت راهنمایی‌های لازم، مسیر بازگشت به سمت پایین کوه و منطقه امن را طی کردند.

وی افزود: هر دو کوهنورد باقی‌مانده در نهایت بدون مصدومیت به محدوده امن رسیدند و در مجموع، چهار تیم شامل تیم‌های جست‌وجو و نجات کوهستان و تیم جست‌وجو و نجات پهپادی در این عملیات مشارکت داشتند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه گفت: خوشبختانه هیچ‌یک از پنج کوهنورد گرفتار در این حادثه دچار مصدومیت نشدند و نیازی به انتقال درمانی پیدا نکردند.

یگانه در پایان از کوهنوردان و طبیعت‌گردان خواست پیش از صعود، شرایط جوی و وضعیت مسیر را بررسی کنند و از صعود انفرادی و ورود به مسیرهای ناشناخته و پرخطر بپرهیزند.

وی همچنین بر ضرورت همراه داشتن تجهیزات متناسب با فصل و شرایط کوهستان، وسایل ارتباطی و ملزومات ضروری تأکید کرد و افزود: زمان‌بندی صعود و بازگشت باید به گونه‌ای باشد که افراد پیش از تاریکی هوا به مسیرهای امن بازگردند.

کد مطلب 6965834

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