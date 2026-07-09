نجات کوهنورد گرفتار در دیواره بیستون پس از ۲۲ ساعت

افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات نجات یک کوهنورد ۲۹ ساله که در دیواره بیستون گرفتار شده بود، پس از بیش از ۲۲ ساعت تلاش مستمر نیروهای امدادی با موفقیت به پایان رسید.

وی افزود: ساعت ۱۷:۰۵ روز جمعه ۱۲ تیرماه، گزارشی مبنی بر گرفتار شدن یک کوهنورد در ارتفاعات سه‌کل بازرگان، در مسیر «چشمه وزمان» به قله «کل‌یک» به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان اعلام شد و بلافاصله تیم‌های تخصصی امداد و نجات کوهستان و واکنش سریع به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: نخستین تیم عملیاتی ساعت ۱۷:۱۵ به منطقه اعزام شد، اما به دلیل صعب‌العبور بودن مسیر، دشواری دسترسی و تاریکی هوا، ادامه عملیات با اعزام تیم دوم در ساعت ۳:۳۰ بامداد روز شنبه دنبال شد.

یگانه با بیان اینکه امدادگران پس از ساعت‌ها جست‌وجو موفق به دسترسی به فرد حادثه‌دیده شدند، گفت: پس از انجام عملیات تخصصی نجات فنی و ارائه خدمات اولیه امدادی، با توجه به وضعیت جسمانی این کوهنورد، وی با استفاده از بسکت به منطقه امن منتقل و در سلامت کامل به خانواده‌اش تحویل داده شد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش نیروهای امدادی حاضر در این مأموریت، خاطرنشان کرد: عملیات ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه ۱۳ تیرماه با نجات موفق این کوهنورد پایان یافت و فرماندهی میدانی این مأموریت نیز بر عهده مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بود.