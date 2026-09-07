پیکر فرد مفقود در ارتفاعات بیستون پیدا شد

افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: روز شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، در پی اعلام مفقودی یک نفر در ارتفاعات کوه بیستون از سوی بستگان وی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه (EOC)، اقدامات لازم برای بررسی موضوع و آغاز عملیات جست‌وجو انجام شد.

وی افزود: پس از دریافت و بررسی اطلاعات اولیه، یک تیم تخصصی کوهستان به مسیر اعلام‌شده اعزام شد و عملیات جست‌وجو در ارتفاعات بیستون را آغاز کرد. همزمان با هماهنگی مراجع انتظامی و استفاده از اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی خطوط مخابراتی، محدوده احتمالی حضور فرد مفقود مشخص و به تیم‌های عملیاتی اعلام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه ادامه داد: بعدازظهر همان روز، تیم دوم نیز به محدوده مورد نظر اعزام شد و نیروهای امدادی جست‌وجو را در بیش از هفت مسیر و محدوده صعب‌العبور کوهستانی دنبال کردند.

یگانه با اشاره به مسیرهای بررسی‌شده گفت: میشه‌راه، چنار، بلین، کمرکبود، بیستون‌زا، محدوده اطراف قله و دیگر مسیرهای ارتفاعات بیستون از جمله مناطقی بود که تیم‌های عملیاتی در آنها به جست‌وجو پرداختند.

وی خاطرنشان کرد: عملیات جست‌وجو تا بامداد روز یکشنبه ۱۵ شهریور ادامه یافت، اما در این مرحله نشانه‌ای از فرد مفقود پیدا نشد. در ادامه، دو تیم تخصصی کوهستان و واکنش سریع استان برای تداوم عملیات به ارتفاعات بیستون اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه گفت: سحرگاه روز دوشنبه ۱۶ شهریور، تیم‌های عملیاتی موفق شدند پیکر فرد مفقود را در ارتفاعات بیستون پیدا کنند. بررسی‌های انجام‌شده نشان داد این فرد بر اثر برخورد صاعقه و متعاقب آن سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داده است.

یگانه افزود: پس از دسترسی نیروهای امدادی به پیکر، تیم واکنش سریع جمعیت هلال‌احمر استان آن را به دامنه کوه منتقل کرد و برای انجام مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی و نیروهای انتظامی قرار داد.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش تیم‌های تخصصی کوهستان و واکنش سریع جمعیت هلال‌احمر استان در این عملیات، بر ضرورت توجه به وضعیت جوی پیش از صعود تأکید کرد و گفت: کوهنوردان باید از صعودهای انفرادی پرهیز کرده، تجهیزات مناسب همراه داشته باشند و پیش از ورود به مسیرهای کوهستانی و ارتفاعات، خانواده خود را از برنامه و مسیر سفر مطلع کنند.