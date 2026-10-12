افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، از بسیج ظرفیت‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر استان برای پیشگیری از مخاطرات احتمالی ناشی از پدیده اقلیمی النینو و بارش‌های پیش‌رو خبر داد و اظهار کرد: نیروهای انسانی، پایگاه‌های امداد و نجات و تجهیزات تخصصی برای ارائه خدمات در شرایط اضطراری آماده شده‌اند.

وی افزود: در همین راستا، نشست‌های هماهنگی متعددی در سطح استان و شعب جمعیت برگزار شده و مانورهای لحظه صفر با پیش‌بینی شرایط اضطراری به پایگاه‌های امدادی و تیم‌های عملیاتی ابلاغ شده است تا میزان آمادگی نیروها برای واکنش سریع افزایش یابد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه با اشاره به بررسی تجهیزات امدادی تصریح کرد: دستگاه‌های کف‌کش و لجن‌کش، موتورهای آب و موتوربرق مورد آزمایش قرار گرفته‌اند تا در صورت وقوع آبگرفتگی یا سیلاب، امکان استفاده سریع و مؤثر از آنها فراهم باشد.

یگانه ادامه داد: برای سنجش آمادگی نیروها در شرایط بحرانی، مانور لحظه صفر با فرض اسکان خانوارهای سیل‌زده پیش‌بینی شده و دوره تخصصی جست‌وجو و نجات در سیلاب نیز در شهرستان‌های استان بازآموزی شده است.

وی با اشاره به اقدامات میدانی جمعیت خاطرنشان کرد: مانور جست‌وجو و نجات در سیلاب در اسلام‌آبادغرب برگزار شده و اقلام مورد نیاز و تجهیزات انفرادی تیم‌های عملیاتی برای مواجهه با سیلاب و حوادث احتمالی در اختیار نیروها قرار گرفته است.

مدیرعامل هلال‌احمر کرمانشاه همچنین از تجهیز انبارهای امدادی، تکمیل اقلام مورد نیاز و اورهال خودروهای امدادی خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف افزایش سرعت و کیفیت امدادرسانی در زمان بروز حوادث انجام شده است.

یگانه در پایان تأکید کرد: تیم‌های امدادی استان در حالت آماده‌باش قرار دارند و برای مواجهه با مخاطراتی مانند بارش‌های شدید، آبگرفتگی، سیلاب، برف و کولاک و حوادث جاده‌ای سازماندهی شده‌اند.