نجات سه کوهنورد مفقود شده در ارتفاعات جلفا

به گزارش خبرنگار مهر، حامد کاظمی ظهر یکشنبه با اعلام این خبر گفت: ساعت ۲۲ شنبه شب ۲۴ مرداد ماه گزارشی از سوی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات استان مبنی بر گیر افتادن سه نفر در ارتفاعات کوه کمتال به پایگاه شهدای مرازاد جمعیت هلالاحمر شهرستان جلفا اعلام شد.
سرپرست هلال احمر جلفا ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، یک تیم تخصصی چهار نفره از پایگاه شهدای مرازاد به همراه یک تیم پشتیبانی سه نفره از شعبه جمعیت هلالاحمر شهرستان جلفا، با حضور مسئول عملیات امداد و نجات جمعیت هلالاحمر شهرستان، به محل حادثه اعزام شدند و پس از حضور نیروهای امدادی در منطقه و ملحق شدن عوامل محیطبانی و هیئت کوهنوردی شهرستان، بررسیهای اولیه برای شناسایی مسیر و تعیین محدوده احتمالی حضور مفقودشدگان انجام شد.
وی گفت: با توجه به شرایط خاص منطقه، این عملیات از همان ابتدا با دشواریهای زیادی همراه بود؛ چرا که عملیات در ساعات شب انجام میشد، مسیر دسترسی سختگذر بود و محل دقیق حضور افراد گرفتار نیز مشخص نبود.
سرپرست جمعیت هلال احمر جلفا ادامه داد: پس از شناسایی محل کوهنوردان مشخص شد که سه کوهنورد در محدودهای قرار دارند که وجود پرتگاههای بزرگ و مسیرهای بسیار دشوار، دسترسی مستقیم به آنان را با خطر و پیچیدگی زیادی مواجه خواهد کرد اما با برنامهریزی دقیق تیم عملیاتی و تلاش مستمر امدادگران، عملیات دسترسی به کوهنوردان ادامه پیدا کرد و پس از حدود ۹ ساعت عملیات نفسگیر جستوجو و نجات، نیروهای امدادی موفق شدند خود را به هر سه کوهنورد برسانند.
کاظمی خاطرنشان کرد: خوشبختانه هر سه کوهنورد در وضعیت مناسب قرار داشتند و پس از دسترسی امدادگران به آنان، اقدامات لازم صورت گرفت و افراد به صورت ایمن و تحت حمایت نیروهای امدادی تا پای کوه همراهی شدند.
وی با قدردانی از همکاری عوامل حاضر در عملیات گفت: در عملیات جستوجو نیروهای محیطبانی، مرزبانی، هیئت کوهنوردی و همچنین تعدادی از افراد محلی در کنار تیمهای امدادی حضور داشتند و در روند نجات سه کوهنورد مفقود شده نقش مؤثری ایفا کردند.
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