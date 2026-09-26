غلامعلی فخاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات جست‌وجوی کوهنورد مفقودی در ارتفاعات دماوند وارد هفتمین روز شده و نیروهای امدادی همچنان در مناطق تعیین‌شده به جست‌وجو ادامه می‌دهند.

وی افزود: در ادامه این عملیات، تیم امداد و نجات کوهستان پایگاه رینه، تیم پهپادی جمعیت هلال‌احمر و اعضای تیم «باور» روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر مازندران در منطقه حضور دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران تصریح کرد: نیروهای امدادی در این مرحله، یخچال‌های عروسک‌ها و محدوده یخچال‌های شمال‌شرقی قله دماوند را مورد بررسی و پایش قرار می‌دهند.

فخاری با اشاره به شرایط دشوار جغرافیایی منطقه گفت: جست‌وجو در ارتفاعات و مناطق یخچالی با حساسیت و دقت دنبال می‌شود و تیم‌های عملیاتی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، بررسی نقاط احتمالی را ادامه می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: تا زمان مشخص‌شدن سرنوشت کوهنورد مفقودی، عملیات جست‌وجو با استفاده از ظرفیت تیم‌های امدادی و تجهیزات تخصصی ادامه خواهد داشت.