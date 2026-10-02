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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۴

یگانه: تیم پهپادی هلال‌احمر برای یافتن ۲ کوهنورد به پرآو اعزام شد

یگانه: تیم پهپادی هلال‌احمر برای یافتن ۲ کوهنورد به پرآو اعزام شد

کرمانشاه - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کرمانشاه از اعزام تیم تخصصی جست‌وجوی پهپادی برای شناسایی موقعیت دو کوهنورد باقی‌مانده در ارتفاعات پرآو خبر داد.

افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام تیم جست‌وجو و نجات پهپادی جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه به ارتفاعات پرآو خبر داد و اظهار کرد: این تیم در ادامه عملیات امداد و نجات و برای کمک به شناسایی موقعیت دو کوهنورد باقی‌مانده به منطقه اعزام شده است.

وی افزود: اعزام تیم پهپادی با توجه به تداوم عملیات جست‌وجو، شرایط نامساعد جوی و دشواری مسیرهای ارتفاعات پرآو انجام شده تا محدوده مورد نظر با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: تیم جست‌وجو و نجات پهپادی در کنار نیروهای امداد و نجات کوهستان فعالیت خواهد کرد و ظرفیت هوایی جمعیت برای شناسایی دقیق‌تر منطقه و یافتن دو کوهنورد باقی‌مانده به کار گرفته می‌شود.

یگانه ادامه داد: تیم‌های امداد و نجات کوهستان هلال‌احمر استان همچنان در ارتفاعات پرآو حضور دارند و عملیات جست‌وجو برای دسترسی به دو نفر باقی‌مانده ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: چند تیم امداد و نجات نیز برای پشتیبانی از عملیات در حالت آماده‌باش قرار دارند تا در صورت نیاز وارد روند جست‌وجو و امدادرسانی شوند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه با اشاره به شرایط دشوار عملیات گفت: بارندگی، نامساعد بودن وضعیت جوی و سختی مسیرهای ارتفاعات پرآو روند جست‌وجو را با دشواری‌هایی همراه کرده است، اما نیروهای امدادی با استفاده از تیم‌های تخصصی و تجهیزات موجود، عملیات را ادامه می‌دهند.

یگانه تأکید کرد: هدف اصلی تیم‌های امدادی، شناسایی موقعیت و دسترسی هرچه سریع‌تر به دو کوهنورد باقی‌مانده است و تلاش‌ها تا دستیابی به نتیجه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6965495

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