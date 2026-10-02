افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام تیم جست‌وجو و نجات پهپادی جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه به ارتفاعات پرآو خبر داد و اظهار کرد: این تیم در ادامه عملیات امداد و نجات و برای کمک به شناسایی موقعیت دو کوهنورد باقی‌مانده به منطقه اعزام شده است.

وی افزود: اعزام تیم پهپادی با توجه به تداوم عملیات جست‌وجو، شرایط نامساعد جوی و دشواری مسیرهای ارتفاعات پرآو انجام شده تا محدوده مورد نظر با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: تیم جست‌وجو و نجات پهپادی در کنار نیروهای امداد و نجات کوهستان فعالیت خواهد کرد و ظرفیت هوایی جمعیت برای شناسایی دقیق‌تر منطقه و یافتن دو کوهنورد باقی‌مانده به کار گرفته می‌شود.

یگانه ادامه داد: تیم‌های امداد و نجات کوهستان هلال‌احمر استان همچنان در ارتفاعات پرآو حضور دارند و عملیات جست‌وجو برای دسترسی به دو نفر باقی‌مانده ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: چند تیم امداد و نجات نیز برای پشتیبانی از عملیات در حالت آماده‌باش قرار دارند تا در صورت نیاز وارد روند جست‌وجو و امدادرسانی شوند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه با اشاره به شرایط دشوار عملیات گفت: بارندگی، نامساعد بودن وضعیت جوی و سختی مسیرهای ارتفاعات پرآو روند جست‌وجو را با دشواری‌هایی همراه کرده است، اما نیروهای امدادی با استفاده از تیم‌های تخصصی و تجهیزات موجود، عملیات را ادامه می‌دهند.

یگانه تأکید کرد: هدف اصلی تیم‌های امدادی، شناسایی موقعیت و دسترسی هرچه سریع‌تر به دو کوهنورد باقی‌مانده است و تلاش‌ها تا دستیابی به نتیجه ادامه خواهد داشت.