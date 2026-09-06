دو متخلف شکار در مناطق تحت مدیریت کنگاور دستگیر شدند

مجتبی گداری‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از شناسایی و دستگیری دو متخلف شکار در مناطق تحت مدیریت شهرستان کنگاور خبر داد و اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست در جریان گشت و کنترل مناطق، این افراد را شناسایی و متوقف کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کنگاور افزود: مأموران پیش از آنکه متخلفان اقدامی برای شکار انجام دهند، آنان را متوقف کرده و مورد بازرسی قرار دادند.

وی ادامه داد: در بازرسی انجام‌شده، یک قبضه سلاح شکاری مجاز، تعدادی فشنگ ساچمه‌زنی و سایر ادوات مرتبط با شکار کشف و ضبط شد.

گداری‌نژاد با تأکید بر تداوم گشت و پایش مناطق تحت مدیریت شهرستان گفت: حفاظت از حیات‌وحش و صیانت از زیستگاه‌های طبیعی از اولویت‌های محیط زیست است و نیروهای یگان حفاظت با حضور مستمر در مناطق، با هرگونه تخلف شکار و صید برخورد قانونی خواهند کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کنگاور بیان کرد: پس از تشکیل پرونده، تخلف صورت‌گرفته برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع خواهد شد.

وی از همراهی مردم و دوستداران محیط زیست در شناسایی و گزارش تخلفات زیست‌محیطی قدردانی کرد و گفت: مشارکت شهروندان در حفاظت از طبیعت نقش مؤثری دارد.

گداری‌نژاد از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه شکار و صید، موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان یا شماره تلفن گویای ۱۵۴۰ اطلاع دهند.