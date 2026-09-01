به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور در سخنانی، اظهار داشت: در پی دریافت گزارش همیاران محیط‌زیست مبنی بر نگهداری تاکسیدرمی حیات‌وحش در منزل یک نفر متخلف زیست‌محیطی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و با کسب مجوز از مقام قضایی، مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست استان، منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم‌آباد و با همکاری پلیس اطلاعات امنیت، اقدام به بازرسی از منزل این متخلف نمودند.

وی افزود: در جریان این بازرسی، تعدادی تاکسیدرمی حیات‌وحش از جمله کل و بز کوهی، کبک وحشی، عقاب کشف و ضبط شد که پس از صورت‌جلسه و انجام بررسی‌های کارشناسی، برای نگهداری و طی مراحل قانونی در اختیار اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان قرار گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با متخلفان حوزه حیات‌وحش، بیان داشت: شکار، زنده‌گیری، خریدوفروش، حمل و نگهداری حیات‌وحش به‌صورت زنده و غیرزنده تخلف و جرم محسوب شده و با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد شد.

فرمان پور، بیان داشت: پرونده این متخلف پس از تنظیم صورت‌جلسه اولیه برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

وی از شهروندان و دوستداران طبیعت درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ به محیط‌زیست اطلاع دهند تا دراسرع‌وقت مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.