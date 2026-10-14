سعید دزفولی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح عملکرد شش‌ماهه یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، از ثبت ۱۵۴ پرونده تخلف در این مدت خبر داد و اظهار کرد: از مجموع پرونده‌های تشکیل‌شده، ۳۸ مورد با صدور رأی نهایی مختومه شده و رسیدگی قضایی به ۱۱۶ پرونده دیگر همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با شکار غیرمجاز افزود: طی شش ماه نخست سال جاری، ۱۹۶ شکارچی غیرمجاز شناسایی و دستگیر شدند و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه همچنین به کشفیات سلاح در جریان مأموریت‌های حفاظتی اشاره کرد و گفت: در این بازه زمانی، ۶۰ قبضه سلاح مجاز و غیرمجاز کشف شده است که یک قبضه از آن‌ها غیرمجاز و ۶ قبضه نیز سلاح جنگی بوده است.

دزفولی‌نژاد در ادامه از رفع تصرف ۱۶۲ مترمربع از اراضی ملی خبر داد و بیان کرد: این اقدام در چارچوب مأموریت‌های حفاظتی و با هدف جلوگیری از تعرض به عرصه‌های طبیعی و صیانت از منابع ملی انجام شده است.

وی حفاظت از تنوع زیستی و سرمایه‌های طبیعی استان را مستلزم استمرار نظارت‌های میدانی دانست و تأکید کرد: برخورد قانونی با متخلفان و پیگیری تخلفات زیست‌محیطی از محورهای فعالیت یگان حفاظت است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه در پایان بر نقش مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست تأکید کرد و خواستار همکاری شهروندان در شناسایی و گزارش تخلفات زیست‌محیطی شد.