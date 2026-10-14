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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

دزفولی‌نژاد: ۱۹۶ شکارچی غیرمجاز در کرمانشاه دستگیر شدند

دزفولی‌نژاد: ۱۹۶ شکارچی غیرمجاز در کرمانشاه دستگیر شدند

کرمانشاه - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه از تشکیل ۱۵۴ پرونده تخلف، دستگیری ۱۹۶ شکارچی غیرمجاز، کشف ۶۰ قبضه سلاح و رفع تصرف ۱۶۲ مترمربع از اراضی ملی در شش‌ماهه نخست سال جاری خبر داد.

سعید دزفولی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح عملکرد شش‌ماهه یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، از ثبت ۱۵۴ پرونده تخلف در این مدت خبر داد و اظهار کرد: از مجموع پرونده‌های تشکیل‌شده، ۳۸ مورد با صدور رأی نهایی مختومه شده و رسیدگی قضایی به ۱۱۶ پرونده دیگر همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با شکار غیرمجاز افزود: طی شش ماه نخست سال جاری، ۱۹۶ شکارچی غیرمجاز شناسایی و دستگیر شدند و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه همچنین به کشفیات سلاح در جریان مأموریت‌های حفاظتی اشاره کرد و گفت: در این بازه زمانی، ۶۰ قبضه سلاح مجاز و غیرمجاز کشف شده است که یک قبضه از آن‌ها غیرمجاز و ۶ قبضه نیز سلاح جنگی بوده است.

دزفولی‌نژاد در ادامه از رفع تصرف ۱۶۲ مترمربع از اراضی ملی خبر داد و بیان کرد: این اقدام در چارچوب مأموریت‌های حفاظتی و با هدف جلوگیری از تعرض به عرصه‌های طبیعی و صیانت از منابع ملی انجام شده است.

وی حفاظت از تنوع زیستی و سرمایه‌های طبیعی استان را مستلزم استمرار نظارت‌های میدانی دانست و تأکید کرد: برخورد قانونی با متخلفان و پیگیری تخلفات زیست‌محیطی از محورهای فعالیت یگان حفاظت است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه در پایان بر نقش مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست تأکید کرد و خواستار همکاری شهروندان در شناسایی و گزارش تخلفات زیست‌محیطی شد.

کد مطلب 6977928

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