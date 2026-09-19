شیرمحمدپور: اکیپ ۴ نفره مسلح شکارچی در ثلاث دستگیر شد

آرش شیرمحمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر، از شناسایی و دستگیری یک اکیپ چهار نفره مسلح که با هدف شکار وارد مناطق شهرستان ثلاث باباجانی شده بودند، خبر داد و اظهار کرد: نیروهای حفاظت محیط زیست در یک عملیات سریع و به‌موقع موفق به شناسایی و دستگیری این افراد شدند.

وی افزود: پس از شناسایی این اکیپ، مأموران یگان حفاظت محیط زیست نسبت به دستگیری متخلفان اقدام کردند و در بازرسی انجام‌شده از آنان، چهار قبضه سلاح و ۳۰ عدد فشنگ کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ثلاث باباجانی ادامه داد: علاوه بر سلاح و مهمات، دو دستگاه چراغ قوه، سه عدد چاقو و قمه، سه عدد کمربند حامل فشنگ و مقادیر دیگری از ادوات شکار نیز از متخلفان کشف و ضبط شد.

شیرمحمدپور با اشاره به توقیف خودروی مورد استفاده این افراد خاطرنشان کرد: خودروی متخلفان نیز توقیف و برای طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شده است.

وی گفت: پس از تشکیل پرونده برای افراد دستگیرشده، متخلفان برای انجام مراحل قانونی به بازداشتگاه معرفی شدند و پرونده آنان در مسیر قانونی قرار گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ثلاث باباجانی با تأکید بر استمرار گشت و کنترل در مناطق تحت مدیریت محیط زیست اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست با جدیت فعالیت‌های غیرمجاز علیه حیات‌وحش و محیط زیست را رصد می‌کنند و با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قانونی خواهد شد.