آرش شیرمحمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر، از ناکام ماندن فعالیت صیادان غیرمجاز در مخزن سد ازگله در جریان عملیات گشت و کنترل مأموران یگان حفاظت محیطزیست شهرستان ثلاثباباجانی خبر داد.
وی اظهار کرد: با توجه به ضرورت حفاظت از منابع آبی و صیانت از اکوسیستمهای تالابی شهرستان، گشت و کنترل شبانهروزی نیروهای یگان حفاظت محیطزیست در محدوده سد ازگله در دستور کار قرار دارد.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان ثلاثباباجانی افزود: مأموران این اداره در جریان پایشهای مستمر خود، یک گروه از صیادان غیرمجاز را شناسایی کردند که بدون برخورداری از مجوزهای قانونی، اقدام به پهن کردن تور در آبهای سد کرده بودند.
شیرمحمدپور ادامه داد: متخلفان پس از مشاهده مأموران یگان حفاظت، ادوات صید خود را رها کرده و از محل متواری شدند، اما نیروهای محیطزیست موفق شدند تجهیزات آنها را جمعآوری کنند.
وی تصریح کرد: در این عملیات یک دستگاه قایق بادی، یک رشته تور صیادی و دو عدد پارو کشف و ضبط و برای انجام اقدامات قانونی به اداره حفاظت محیطزیست منتقل شد.
رئیس اداره محیط زیست ثلاثباباجانی با هشدار به متخلفان و شکارچیان غیرمجاز خاطرنشان کرد: هرگونه صید و شکار بدون دریافت مجوزهای قانونی، جرم محسوب میشود و متخلفان در این زمینه با پیگرد قضایی مواجه خواهند شد.
شیرمحمدپور گفت: سدها و منابع آبی شهرستان از زیستگاههای ارزشمند آبزیان محسوب میشوند و حفاظت از این عرصهها برای حفظ تعادل اکولوژیک منطقه اهمیت زیادی دارد.
وی تأکید کرد: اداره حفاظت محیطزیست شهرستان با هرگونه فعالیت مخرب در منابع آبی و اقداماتی که موجب آسیب به زیستبوم منطقه شود، با جدیت و قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.
رئیس اداره محیط زیست ثلاثباباجانی در پایان از شهروندان و دوستداران محیطزیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، موضوع را در سریعترین زمان به اداره حفاظت محیطزیست شهرستان اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای بررسی و برخورد قانونی انجام شود.
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