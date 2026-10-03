ضرب و شتم محیط بان پرور توسط شکارچیان؛ میلاد محمدی بستری شد

مهدی لهردی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرب و شتم یک محیط بان منطقه حفاظت شده پرور اظهار کرد: میلاد محمدی، محیط بان منطقه، در جریان جلوگیری از ورود غیرمجاز چند موتورسوار به منطقه، از سوی آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفت و صدمه دید.

وی افزود: این موتورسواران بدون مجوز وارد منطقه حفاظت شده شده بودند و محیط بان برای جلوگیری از ورود آنها اقدام کرده بود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه میلاد محمدی هم‌اکنون در یکی از بیمارستان‌های سمنان بستری است، گفت: این محیط بان برای انجام معاینات پزشکی و ادامه روند درمان تحت مراقبت قرار دارد.

لهردی تأکید کرد: اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان سمنان روند درمان این محیط بان را تا بهبودی کامل پیگیری می‌کند.

وی همچنین درباره شناسایی عاملان این حادثه گفت: موضوع از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری است و این افراد در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر و برای رسیدگی قانونی تحویل مراجع قضایی خواهند شد.