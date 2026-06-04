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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

پایش جاده‌ای محور میامی-عباس‌آباد؛ هلیا و توله یوزها در خطر هستند

پایش جاده‌ای محور میامی-عباس‌آباد؛ هلیا و توله یوزها در خطر هستند

میامی- فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان سمنان از پایش مستمر محور میامی به عباس‌آباد خبر داد و گفت: این اقدام با رویکرد حفاظت از «هلیا» یوزپلنگ ماده آسیایی و توله‌هایش است.

مهدی لهردی در گفتگو با خبرنگار مهر، از استمرار پایش مستمر جاده میامی به عباس‌آباد خبر داد و افزود: این اقدام برای حفاظت از هلیا و توله‌های یوزپلنگ آسیایی است.

وی توضیح داد: در پی مشاهده «هلیا» یوزپلنگ ماده آسیایی به همراه توله‌هایش در محدوده جاده میامی–عباس‌آباد، پایش مستمر این محور در دستور کار قرار گرفته است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان سمنان به همکاری رئیس و محیط‌بانان منطقه حفاظت‌ شده توران و قرق‌بانان حفاظتگاه مردمی یوزکنام خبر داد و بیان داشت: این اقدام شیفت بندی نیروهای حفاظتی در حال انجام است.

لهردی ادامه داد: با توجه به حضور هلیا و توله‌هایش در نزدیکی این محور، به منظور پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از تردد خودروها پایش جاده‌ای به صورت مستمر اجرا می شود.

وی افزود: نیروهای یگان حفاظت، محیط‌بانان توران و قرق‌بانان یوزکنام به صورت شبانه‌روزی وضعیت محور را رصد می‌کنند و این روند تا رفع خطر و اطمینان از ایمنی هلیا و توله‌هایش ادامه خواهد داشت.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان سمنان درخواست کرد. از رانندگان خواهشمندیم با رعایت سرعت مطمئنه و توجه به علائم هشداردهنده در محدوده‌های حساس، در حفاظت از یوزپلنگ آسیایی مشارکت کنند.

کد مطلب 6850073

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