دستگیری شکارچیان متخلف در پرور؛ یک رأس بز وحشی شکار شد

مهدی لهردی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به تداوم گشت‌های شبانه‌روزی نیروهای یگان حفاظت در مناطق تحت مدیریت استان اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست هنگام گشت و کنترل مستمر در مسیر تنگه پرور، به دو فرد مشکوک برخورد کردند.

وی ادامه داد: پس از بررسی‌های لازم مشخص شد این افراد اقدام به شکار غیرمجاز یک رأس بز وحشی با استفاده از سلاح خفیف کردند.

فرمانده یگان محیط زیست استان سمنان با تاکید به اینکه مأموران بلافاصله وارد عمل شده و متخلفان را دستگیر کردند، ادامه داد: در بازرسی از آنان، لاشه یک رأس بز وحشی که به‌تازگی شکار شده بود، دو تیر فشنگ خفیف غیرمجاز، سلاح و سایر ادوات مورد استفاده در شکار و صید کشف و ضبط شد.

لهردی اضافه کرد: همچنین خودروی آفرودی که متخلفان از آن برای ورود به منطقه و انجام شکار از آن استفاده کرده بودند نیز توقیف و راهی پارکینگ نیروی انتطامی شد.

وی بیان اینکه منطقه حفاظت‌شده پرور یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های حیات‌وحش کشور به شمار می‌رود، یادآور شد: این منطقه به دلیل تنوع زیستی بالا، زیستگاه گونه‌های ارزشمندی همچون بز و کل وحشی، قوچ و میش، پلنگ، خرس قهوه‌ای و دیگر گونه‌های جانوری است و هرگونه تعرض به حیات‌وحش آن، خسارت جبران‌ناپذیری به ذخایر طبیعی وارد می‌کند.

لهردی با تأکید بر اینکه یگان حفاظت محیط زیست با هرگونه شکار و صید غیرمجاز بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد خواهد کرد، تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده، متهمان با دستور مقام قضایی بازداشت و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند و رسیدگی به پرونده آنان مطابق قوانین و مقررات ادامه خواهد یافت.

وی نقش همیاران محیط‌زیست و مشارکت مردم در حفاظت از طبیعت را بسیار مهم دانست و افزود: بخش قابل توجهی از موفقیت‌های یگان حفاظت در برخورد با متخلفان، حاصل همکاری دوستداران طبیعت، همیاران محیط‌زیست و گزارش‌های مردمی است که با احساس مسئولیت، تخلفات زیست‌محیطی را به موقع اطلاع می‌دهند.