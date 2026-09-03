متخلفان شکار قوچ وحشی در دامغان دستگیر شدند

مهدی لهردی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اقدامات حفاظتی و اطلاعاتی و انجام بررسی‌های لازم، متخلفان شکار غیرمجاز یک رأس قوچ وحشی در شهرستان دامغان شناسایی شدند.

وی ادامه داد: با پیگیری یگان حفاظت محیط زیست استان سمنان، همکاری یگان حفاظت محیط زیست دامغان و عوامل پلیس اطلاعات و امنیت، متخلفان دستگیر و پس از بازداشت برای رسیدگی قانونی و طی مراحل قضایی به مقام قضایی تحویل داده شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان سمنان با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با متخلفان شکار و صید بیان داشت: حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات وحش و صیانت از تنوع زیستی استان از اولویت‌های اصلی این یگان است و با هرگونه تخلف و تعرض به حیات وحش مطابق قانون برخورد می‌شود.

لهردی خاطرنشان کرد: مشارکت مردم و جوامع محلی در گزارش موارد مشکوک و تخلفات زیست‌محیطی، نقش مهمی در حفاظت از حیات وحش و جلوگیری از شکار غیرمجاز دارد.