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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

حریق در ارتفاعات خوش‌ییلاق شاهرود با تلاش نیروهای امدادی مهار شد

حریق در ارتفاعات خوش‌ییلاق شاهرود با تلاش نیروهای امدادی مهار شد

شاهرود- فرمانده یگان محیط‌زیست استان سمنان از مهار و کنترل حریق در ارتفاعات منطقه خوش‌ییلاق خبر داد و گفت: این عملیات با مشارکت محیط‌بانان و همکاری نیروهای منابع طبیعی و هلال‌احمر انجام شد.

مهدی لهردی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حریق در ارتفاعات منطقه خوش‌ییلاق خبر داد و اظهار کرد: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع آتش‌سوزی، نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست استان سمنان برای بررسی و مهار حریق در محل حاضر شدند.

وی با اشاره به حضور نیروهای محیط‌زیست از مناطق مختلف افزود: رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان شاهرود، مسئول پناهگاه حیات‌وحش خوش‌ییلاق، مسئول منطقه ابر و جمعی از محیط‌بانان مناطق خوش‌ییلاق، ابر و نیروهای سیار شاهرود در عملیات اطفای حریق مشارکت داشتند.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان سمنان ادامه داد: نیروهای منابع طبیعی و هلال‌احمر شهرستان آزادشهر نیز در این عملیات حضور داشتند و با همکاری و تلاش مستمر نیروهای حاضر، آتش مهار و کنترل شد.

لهردی با بیان اینکه عملیات اطفای حریق با جدیت دنبال شد، گفت: نیروهای حاضر پس از مهار آتش نسبت به کنترل منطقه و جلوگیری از گسترش احتمالی حریق اقدام کردند.

وی همچنین از حضور فرماندار آزادشهر در محل حریق خبر داد و افزود: فرماندار آزادشهر با حضور میدانی، از روند عملیات اطفای حریق و تلاش نیروهای امدادی و محیط‌بانان بازدید کرد.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان سمنان تأکید کرد: همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی در زمان وقوع حریق در مناطق طبیعی، نقش مهمی در کنترل سریع آتش و جلوگیری از گسترش آن دارد.

کد مطلب 6934289

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