مهدی لهردی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حریق در ارتفاعات منطقه خوش‌ییلاق خبر داد و اظهار کرد: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع آتش‌سوزی، نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست استان سمنان برای بررسی و مهار حریق در محل حاضر شدند.

وی با اشاره به حضور نیروهای محیط‌زیست از مناطق مختلف افزود: رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان شاهرود، مسئول پناهگاه حیات‌وحش خوش‌ییلاق، مسئول منطقه ابر و جمعی از محیط‌بانان مناطق خوش‌ییلاق، ابر و نیروهای سیار شاهرود در عملیات اطفای حریق مشارکت داشتند.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان سمنان ادامه داد: نیروهای منابع طبیعی و هلال‌احمر شهرستان آزادشهر نیز در این عملیات حضور داشتند و با همکاری و تلاش مستمر نیروهای حاضر، آتش مهار و کنترل شد.

لهردی با بیان اینکه عملیات اطفای حریق با جدیت دنبال شد، گفت: نیروهای حاضر پس از مهار آتش نسبت به کنترل منطقه و جلوگیری از گسترش احتمالی حریق اقدام کردند.

وی همچنین از حضور فرماندار آزادشهر در محل حریق خبر داد و افزود: فرماندار آزادشهر با حضور میدانی، از روند عملیات اطفای حریق و تلاش نیروهای امدادی و محیط‌بانان بازدید کرد.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان سمنان تأکید کرد: همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی در زمان وقوع حریق در مناطق طبیعی، نقش مهمی در کنترل سریع آتش و جلوگیری از گسترش آن دارد.