کشف تخلف شکار یک رأس گوسفند وحشی در مهدیشهر

مهدی لهردی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی انجام اقدامات و بررسی‌های اطلاعاتی، مأموران یگان حفاظت محیط زیست مهدیشهر با همکاری عوامل انتظامی شهرستان و پس از اخذ دستور قضایی، تخلف شکار یک رأس گوسفند وحشی را شناسایی کردند.

وی ادامه داد: موضوع پس از شناسایی، در دستور کار مأموران قرار گرفت و اقدامات قانونی برای برخورد با متخلف انجام شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان سمنان با تأکید بر ضرورت حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات وحش، بیان کرد: برخورد با متخلفان شکار و صید و صیانت از حیات وحش از اولویت‌های یگان حفاظت محیط زیست است.

لهردی تصریح کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاه‌های انتظامی و قضایی، موضوعات مرتبط با تخلفات زیست‌محیطی را با جدیت دنبال می‌کنند.

وی از مردم و دوستداران طبیعت خواست در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و حیات وحش مشارکت داشته باشند و افزود: شهروندان از هرگونه شکار غیرمجاز و آسیب به گونه‌های جانوری خودداری کنند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان سمنان خاطرنشان کرد: حیات وحش بخشی از میراث طبیعی و سرمایه ملی کشور محسوب می‌شود و حفاظت از آن نیازمند همکاری و همراهی مردم است.