به گزارش خبرگزاری مهر به نل از ایثار، جمشید نظمی مشاور عالی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در مراسمی که به گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اختصاص داشت، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این برنامه، حضور در جمع خانواده‌های شهدا را مایه افتخار دانست.

وی در این مراسم، سلام و تحیات موسوی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران را به خانواده‌های شهدا ابلاغ کرد و از آنان خواست تا برای پیشبرد اهداف بنیاد، دعای خیر کنند.

نظمی با اشاره به اهمیت مهرماه، دو رویداد کلیدی را در این بازه زمانی برشمرد.

وی نخست به آغاز سال تحصیلی اشاره کرد و افزود: شروع مدارس، آغاز فصلی جدید در حیطه آموزش جوانان است. معلمان با تلاش و فعالیت خود، تربیت نسلی را آغاز می‌کنند که در آینده مدیران کشور خواهند بود.

وی با تقدیر از زحمات تمام کادر آموزشی کشور، تأکید کرد: امید است این نسل با افزایش دانش و علم، به مدیرانی شایسته برای آینده ایران تبدیل شوند.

مشاور عالی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه، رویداد دوم را بزرگداشت هفته دفاع مقدس و یادآوری خاطرات مردان و زنان شجاعی دانست که زحمات بی‌شماری برای کشور به جای گذاشتند و با تجلیل از جایگاه خانواده‌های شهدا اظهار داشت: ما علاوه بر گرامیداشت شهدا، باید نقش حیاتی خانواده‌های آنان را نیز ارج نهیم؛ چرا که آنان پس از اعزام عزیزانشان، در پشت جبهه با حمایت‌ها و پشتیبانی‌های خود، حتی در سخت‌ترین شرایط آب و هوایی کشور، یاری‌رسان رزمندگان بودند.

نظمی با اشاره به چالش‌های فعلی کشور اظهار داشت: در حال حاضر، کشور ما درگیر جنگی ناجوانمردانه و در کنار آن، تحریم‌های همه‌جانبه توسط دشمنان آمریکایی و صهیونیستی است.

وی از تمامی مردم کشور تقاضا کرد تا همانند دوران هشت سال دفاع مقدس، در کنار یکدیگر قرار گرفته و با همکاری و یاری رساندن به همنوعان، این شرایط را به بهترین نحو مدیریت کنند تا بتوانیم بار دیگر سربلند از این دوران عبور کنیم.