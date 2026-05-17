پورذهبی: خانواده شهدای کردستان نیازمند تکریم و توجه ویژه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی عصر یکشنبه در دیدار جمشید نظمی مشاور عالی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار کرد: جامعه خانوادههای شهدا در کردستان به دلیل شرایط فرهنگی، اجتماعی و قومیتی، دارای ویژگیهای خاصی است و همین مسئله ضرورت توجه بیشتر به این قشر را دوچندان میکند.
وی افزود: خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران در استان نیازمند تکریم، همدلی و ارتباط مستمر هستند و مسئولان باید با سعهصدر و دقت بیشتری مسائل و مطالبات آنان را پیگیری کنند.
پورذهبی با تأکید بر همراهی دفتر نمایندگی ولیفقیه با خانوادههای شهدا، بیان کرد: این دفتر همواره در خدمت جامعه ایثارگری استان بوده و در مسیر رفع مشکلات و دغدغههای آنان همکاری خواهد داشت.
نماینده ولیفقیه در کردستان ابراز امیدواری کرد با ایستادگی رزمندگان و نیروهای مدافع امنیت، شاهد پایان یافتن شرارتها و برقراری آرامش پایدار باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای برنامههای فرهنگی ویژه خانواده شهدا اشاره کرد و افزود: برگزاری آیین تجلیل از دختران شهدای جنگ ۱۲ روزه در روز دختر، از جمله اقدامات ارزشمند و اثرگذار بود که با استقبال خانوادهها همراه شد و فضای صمیمی و معنوی مطلوبی ایجاد کرد.
نماینده ولیفقیه در کردستان ضمن قدردانی از زحمات چندین ساله آقای شهسواری، مدیرکل سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان، برای آقای شهیدی، مدیرکل جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.
جمشید نظمی مشاور عالی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در جریان سفر به استان کردستان، ضمن حضور در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، با استاندار کردستان و نماینده ولیفقیه در این استان دیدار و گفتوگو کرد.
وی همچنین در ادامه برنامههای این سفر، با خانواده شهید جمال قادری و خانواده شهید اقبال احمدی از شهدای جنگ رمضان در سنندج دیدار و ضمن گفتوگو با آنان، یاد و خاطره این شهیدان را گرامی داشت.
