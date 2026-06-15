به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی در سفر به استان قزوین و در دیدار با خانوادههای شهدای اقتدار، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان اظهار کرد: خانوادههای شهدا سرمایههای ارزشمند نظام اسلامی هستند و مسئولان وظیفه دارند در مسیر خدمت به این عزیزان از هیچ تلاشی دریغ نکنند.
وی که به همراه مدیرکل و معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین با خانواده شهید محمد امیدنیا و شهیدان کیالها و رستمی دیدار کرد، افزود: شهدا با ایثار جان خود امنیت، عزت و اقتدار کشور را تضمین کردند و امروز همه آحاد جامعه قدردان صبر، استقامت و فداکاری خانوادههای آنان هستند.
مشاور رئیسجمهور در امور ایثارگران با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مسائل خانوادههای شهدا خاطرنشان کرد: هر آنچه در توان دستگاههای اجرایی و مسئولان باشد برای رفع دغدغهها و مشکلات این عزیزان به کار گرفته خواهد شد.
اوحدی تصریح کرد: خدمت به خانوادههای شهدا یک وظیفه قانونی، اخلاقی و انقلابی است و دستگاههای مسئول باید با حساسیت ویژه مطالبات و مشکلات این قشر معزز را پیگیری کنند.
در این دیدارها مسائل و مشکلات خانوادههای شهدای اقتدار استان قزوین به صورت چهرهبهچهره مطرح و بررسی شد و مسئولان مربوطه نیز دستورات لازم را برای پیگیری و رفع مشکلات مطرح شده صادر کردند.
مشاور رئیسجمهور در امور ایثارگران همچنین بر تداوم حمایتهای همهجانبه از خانوادههای معظم شهدا تأکید کرد و گفت: حفظ کرامت و رسیدگی به امور خانوادههای شهدا از اولویتهای اساسی نظام جمهوری اسلامی است.
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