مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور عالی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ظهر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با تأکید بر نقش‌آفرینی کردستان در دوران جنگ رمضان گفت: بنیاد شهید از ارکان اصلی مدیریت این جنگ بود و اکنون نیز باید با تغییر رویکردها، خدمات متناسب با نیاز خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران ارائه شود.

جمشید نظمی اظهار کرد: کردستان در دوران جنگ رمضان خوش درخشید و مردم و مسئولان این استان همگام با نظام و انقلاب اسلامی در میدان حضور داشتند.

وی با اشاره به نقش بنیاد شهید در مدیریت شرایط جنگی افزود: رئیس جمهور نیز از عملکرد مجموعه بنیاد شهید در کشور تقدیر کرد و این نهاد یکی از ارکان اصلی مدیریت جنگ رمضان بود.

مشاور عالی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بیان کرد: جمع‌آوری پیکر شهدا، ساماندهی وضعیت شهدا، تشییع و همچنین دیدار با خانواده‌های معظم شهدا در ایام جنگ رمضان به شکل مطلوب انجام شد.

ضرورت تغییر رویکرد خدمات‌رسانی پس از جنگ

نظمی با اشاره به آمار شهدای استان کردستان خاطرنشان کرد: کردستان پنج هزار و ۵۵۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده و وظیفه بنیاد شهید خدمت‌رسانی شایسته به خانواده این عزیزان است.

وی اضافه کرد: با توجه به شرایط پس از جنگ، باید تغییراتی در نوع خدمات‌رسانی ایجاد شود، چرا که بخش زیادی از شهدای جنگ رمضان متأهل بوده‌اند و نیازهای خانواده‌های آنان با گذشته متفاوت است.

مشاور عالی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: استفاده از پزشک مشاور، برنامه‌ریزی تخصصی و بهره‌گیری از همه ظرفیت دستگاه‌ها برای خدمت‌رسانی بهتر به خانواده شهدا ضروری است.

وی رعایت عدالت را شعار اصلی بنیاد شهید دانست و گفت: خانواده‌های شهدا بهترین سرمایه‌های خود را برای امنیت کشور تقدیم کرده‌اند و هر میزان خدمت به آنان انجام شود باز هم اندک است.

خدمت در بنیاد شهید، خدمتی مقدس است

در ادامه این مراسم، معاون توسعه منابع انسانی استاندار کردستان نیز با گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان اظهار کرد: خدمت در بنیاد شهید و امور ایثارگران یک مسئولیت مقدس است، زیرا خانواده‌های شهدا عزیزترین داشته‌های خود را تقدیم کشور کرده‌اند.

محمد عظیم ملک افزود: باید با خدمت صادقانه، بخشی از رنج و آلام خانواده شهدا را کاهش دهیم و با هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، زمینه ارتقای خدمات در دوره مدیریت جدید فراهم شود.

معاون استاندار کردستان از تلاش‌های علیرضا شهسواری مدیرکل سابق بنیاد شهید استان قدردانی کرد و گفت: وی با روحیه‌ای متواضعانه و تجربه‌ای ارزشمند به جامعه ایثارگری استان خدمت کرد.

وی یادآور شد: نیروهای نخبه و توانمندی در کردستان حضور دارند و نیاز است از نیروهای بومی در مجموعه پست های مدیریتی استانی و کشوری استفاده شود چرا که با روحیات خانواده شهدا و ایثارگران این منطقه بیشتر آشنایی دارند.

ملک همچنین بر ضرورت انسجام، همدلی و توجه بیشتر به نیروهای شایسته کردستان در سطوح مدیریتی کشور تأکید کرد.

انجام ۸۶۵ دیدار با خانواده شهدا در ایام جنگ رمضان

مدیرکل سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان نیز در این مراسم گفت: کارکنان بنیاد شهید استان در شرایط سخت و جنگی حتی لحظه‌ای از خدمت غافل نشدند.

علیرضا شهسواری افزود: در ایام جنگ رمضان، ۸۶۵ دیدار با خانواده‌های شهدا و ایثارگران با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان انجام شد.

ترویج فرهنگ ایثار، رسالت اصلی بنیاد شهید است

مدیرکل جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان نیز در این مراسم اظهار کرد: توفیق خدمت به مردم خونگرم و مهمان‌نواز کردستان افتخار بزرگی است.

خسرو شهیدی افزود: رسالت اصلی بنیاد شهید، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین تقویت تعامل با استانداری و دستگاه‌های اجرایی است.

مدیرکل جدید بنیاد شهید کردستان خاطرنشان کرد: همدلی و همراهی میان مجموعه‌های اجرایی موجب تقویت روند خدمت‌رسانی می‌شود و باید از ظرفیت نخبگان و نیروهای بومی برای پیشبرد اهداف بنیاد بهره گرفت.

شهیدی تأکید کرد: خدمت به خانواده شهدا والاترین نوع خدمت است و حفظ انگیزه در میان نیروهای بومی بنیاد شهید اهمیت ویژه‌ای دارد.

در این مراسم از خدمات علیرضا شهسواری مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تقدیر و خسرو شهیدی به عنوان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان معرفی شد.