خدمت به ایثارگران موجب آرامش وجدان و رضایت درونی خدمتگزاران است

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید نظمی در آیین تودیع مدیرکل و معارفه سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان با تأکید بر جایگاه متفاوت و ویژه بنیاد شهید افزود: خدمت در بنیاد شهید و امور ایثارگران با خدمت در دیگر دستگاه‌ها متمایز است و کارکنان این نهاد باید مسئولیت خود را یک دین، تعهد و وظیفه بدانند.

مشاور عالی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بر ضرورت استفاده از ظرفیت مجلس شورای اسلامی برای پیگیری مطالبات جامعه ایثارگری تأکید کرد و یادآور شد: با همدلی، هم‌افزایی و همکاری کارکنان، می‌توان زمینه موفقیت هرچه بیشتر بنیاد شهید و امور ایثارگران را فراهم کرد.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین گفت: همه ما با جان و دل در خدمت جامعه ایثارگری هستیم و حفظ و تکریم این عزیزان به‌منزله حفظ نظام اسلامی است.

احمد بیگدلی، با بیان اینکه شهدا صاحبان نظام اسلامی هستند، افزود: شهدا جان خود را فدای نظام و رهبری کردند و همه مسئولان وظیفه دارند با جدیت برای رفع مشکلات خانواده‌های معظم آنان و ایثارگران تلاش کنند.

علی عبدی، سرپرست اداره‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان نیز گفت: خدمت در مجموعه بنیاد و در کنار جامعه معزز ایثارگری، توفیقی ارزشمند است و امیدواریم بتوانیم در این مسئولیت، گرهی از مشکلات خانواده‌های شهدا و ایثارگران باز کنیم.

وی همچنین از تلاش‌ها و خدمات عباس برزگر در دوران مسئولیت مدیرکلی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان قدردانی کرد و افزود: تلاش خواهیم کرد با همکاری کارکنان و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها، منشأ اثر و خدمت برای جامعه معزز ایثارگری باشیم.

عباس برزگر، مدیرکل قبلی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان نیز خدمت در این مجموعه را توفیقی الهی دانست و گفت: امیدواریم شهدا شفیع همه ما باشند؛ چرا که برگزاری جلسات و اقدامات مرتبط با شهدا، با عنایت و پیگیری خود شهدا انجام می‌شود.

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، افزود: این مجموعه با وجود کمبود نیرو، مسئولیت پاسخگویی به جامعه بزرگ ایثارگری را بر عهده دارد و بنیاد شهید را می‌توان چکیده‌ای از دولت دانست.

برزگر با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اجرایی شده است، گفت: پیگیری برای تکمیل و بهره‌برداری از مجموعه توان‌بخشی با تخصیص اعتبار، پیگیری پروژه ۲۲۴ واحدی مسکن فرزندان شهدا، برپایی میز خدمت قضایی و توسعه تعاملات با دستگاه‌های اجرایی از جمله اقدامات انجام‌شده در این مدت بوده است.

وی همکاری همکاران بنیاد و همراهی دستگاه‌های مختلف را در پیشبرد امور مؤثر دانست و اظهار کرد: همه ما در این مسیر خود را سرباز جامعه ایثارگری می‌دانیم.

در این مراسم، علی عبدی به‌عنوان سرپرست اداره‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان معرفی و از خدمات عباس برزگر مدیرکل قبلی این بنیاد قدردانی شد.