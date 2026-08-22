به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید، جمشید نظمی، مشاور عالی ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران، در «سومین نشست کارگروه مردمی‌سازی بنیاد شهید و امور ایثارگران» که به همت اداره کل دانش‌پژوهان و تشکل‌های شاهد و ایثاگران امروز شنبه 31 مردادماه در سالن جلسات بنیاد برگزار شد، بر توجه بر تدوین راهکارهای عملیاتی، اصلاح فرآیندهای پاسخگویی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای تحقق تحول رفتاری در بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکید کرد.

مشاور عالی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار داشت: با هدف تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها، کاهش بروکراسی اداری و افزایش شفافیت، فرآیندهای پاسخگویی مورد بازنگری قرار گرفته و ظرفیت‌های سامانه‌های الکترونیکی، هوش مصنوعی و ابزارهای ارتباطی نوین برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به کار گرفته خواهد شد.

جمشید نظمی در ادامه بیان کرد: پاسخگویی سریع، دقیق و قابل پیگیری، ثبت و پایش درخواست‌ها و ایجاد امکان ارزیابی عملکرد واحدهای مرتبط در راستای سیاست های ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.این اقدامات با هدف حرکت به سمت پاسخگویی هوشمند، یکپارچه و مردم‌محور و ارتقای رضایتمندی خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران انجام می‌شود.

مشاور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: تقویت مشارکت مردم، شنیدن نطرات، پاسخگویی شفاف و ایجاد ارتباط مستمر با جامعه هدف از برنامه های اصلی بنیاد است. بر این اساس یکی از سیاست های مورد توجه استفاده از ظرفیت تشکل ها و نخبگان شاهد و ایثارگر در اجرای برنامه های بنیاد است؛ رویکردی که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی شود.