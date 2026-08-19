به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید نظمی، مشاور عالی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در همایش تشکلهای شاهد و ایثارگر ضمن گرامیداشت مقام والای شهدا و ایثارگران خاطرنشان کرد: همبستگی میان جامعه ایثارگری و بنیاد، فرصتی برای همزبانی و ارتقای خدمات است. ما مشتاق دریافت انتقادات سازنده و پیشنهادهای عملی از تشکلهای ایثارگری هستیم تا بتوانیم گامهای مؤثرتری در حل مشکلات ایثارگران برداریم.
مشاور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بر ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیت تشکلها و نخبگان ایثارگری در مسیر خدمترسانی، حل مسائل جامعه ایثارگری و اجرای برنامههای بنیاد تأکید کرد.
وی در ادامه بیان داشت؛ استفاده از ظرفیت تشکلهای ایثارگری یکی از رویکردهای مهم بنیاد شهید و امور ایثارگران در مسیر تقویت مشارکت اجتماعی و بهرهگیری از توان تخصصی جامعه ایثارگری است.
نظمی در خصوص ظرفیت تشکل های شاهد و ایثارگر افزود : تشکلهای ایثارگری به دلیل ارتباط نزدیک با خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و سایر ایثارگران، از ظرفیت ارزشمندی برای انتقال مسائل جامعه هدف برخوردارند و میتوانند به عنوان حلقه ارتباطی مؤثر میان بنیاد و بدنه جامعه ایثارگری ایفای نقش کنند.
مشاور عالی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر لزوم بهکارگیری فناوریهای نوین و هوشمندسازی در فرایندهای اداری، افزود: نگاه سنتی به مدیریت، پاسخگوی نیازهای امروز نیست. باید فرایندها را از آغاز تا نتیجه نهایی بررسی کنیم؛ همانطور که در حوزه مسکن ایثارگران، متوجه شدیم آمارها لزوماً به رفع کامل مشکلات منجر نشده و نیاز به بازنگری داریم.
نظمی در پایان، از تمامی دستاندرکاران برگزاری این همایش، قدردانی کرد و گفت: همه ما در بنیاد شهید، خود را از جامعه ایثارگری میدانیم و با همدلی و همفکری تشکلها، میتوانیم خدماتی شایسته و زیبنده به این جامعه عزیز ارائه دهیم.
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