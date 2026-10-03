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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۱

ساکت از تاج حکم گرفت؛ احکام جدید برای کمیته صدور مجوز حرفه‌ای

ساکت از تاج حکم گرفت؛ احکام جدید برای کمیته صدور مجوز حرفه‌ای

سمینار سالانه افسران مجوز باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال بانوان و آقایان صبح امروز با حضور مسئولیا فدراسیون فوتبال و افسران مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، سمینار سالانه افسران مجوز باشگاه‌های لیگ برتر آقایان و بانوان با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، حامد مومنی سرپرست دبیرکلی، فریده شجاعی نایب رییس فدراسیون در امور بانوان و محمدرضا ساکت، رئیس جدید کمیته صدور صدور مجوز حرفه‌ای آغاز شد.

در این مراسم، ضمن معرفی محمدرضا ساکت به عنوان رئیس جدید کمیته صدور مجوز حرفه‌ای، احکام اعضای کمیته‌های بدوی و استیناف صدور مجوز حرفه‌ای نیز از سوی مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال و حامد مومنی، سرپرست دبیرکلی، به اعضای این کمیته‌ها اهدا شد.

همچنین در این سمینار، افسران مجوز باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال آقایان و بانوان حضور داشتند و در خصوص فرآیند صدور مجوز، الزامات و روند اجرایی مربوط به مجوز باشگاه‌ها مباحث و نکات لازم مطرح می شود.

کد مطلب 6965904

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