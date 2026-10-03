به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، سمینار سالانه افسران مجوز باشگاه‌های لیگ برتر آقایان و بانوان با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، حامد مومنی سرپرست دبیرکلی، فریده شجاعی نایب رییس فدراسیون در امور بانوان و محمدرضا ساکت، رئیس جدید کمیته صدور صدور مجوز حرفه‌ای آغاز شد.

در این مراسم، ضمن معرفی محمدرضا ساکت به عنوان رئیس جدید کمیته صدور مجوز حرفه‌ای، احکام اعضای کمیته‌های بدوی و استیناف صدور مجوز حرفه‌ای نیز از سوی مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال و حامد مومنی، سرپرست دبیرکلی، به اعضای این کمیته‌ها اهدا شد.

همچنین در این سمینار، افسران مجوز باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال آقایان و بانوان حضور داشتند و در خصوص فرآیند صدور مجوز، الزامات و روند اجرایی مربوط به مجوز باشگاه‌ها مباحث و نکات لازم مطرح می شود.