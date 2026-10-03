به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال در ماه‌های اخیر با چندین پرونده حقوقی از سوی بازیکنان و مربیان سابق خود مواجه شده؛ پرونده‌هایی که در صورت صدور رأی علیه آبی‌پوشان می‌تواند بار مالی سنگینی را به این باشگاه تحمیل کند و حتی احتمال بسته شدن دوباره پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال را به همراه داشته باشد.



استقلال پیش از این به دلیل فسخ یک‌طرفه قرارداد برخی از بازیکنان سابق خود با حکم فیفا مبنی بر بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی مواجه شده بود و همین موضوع باعث شد آبی‌پوشان نتوانند در نقل‌وانتقالات نیم‌فصل لیگ بیست‌وپنجم و همچنین ابتدای لیگ بیست‌وششم بازیکن جدیدی را به ترکیب خود اضافه کنند. مدیران استقلال امیدوارند با تعیین تکلیف پرونده‌های موجود، پنجره نقل‌وانتقالاتی این باشگاه در نیم‌فصل پیش رو باز شود تا کادر فنی بتواند تیم را برای ادامه فصل تقویت کند.



با این حال، در شرایطی که استقلال همچنان درگیر پرونده‌های گذشته است، تعدادی از بازیکنان و مربیان سابق این باشگاه نیز برای دریافت مطالبات خود اقدام به شکایت کرده‌اند.



یکی از این پرونده‌ها مربوط به فابیو کاریله، مربی برزیلی است که حتی یک دقیقه هم روی نیمکت این تیم قرار نگرفت. این پرونده در شرایطی شکل گرفت که نحوه مدیریت قرارداد این مربی در دوره مدیریت علی نظری جویباری، مدیرعامل وقت باشگاه استقلال، با انتقادهایی همراه شد. گفته می‌شود احتمال محکومیت استقلال در این پرونده وجود دارد و رقم مطالبات کاریله می‌تواند حدود ۵۰۰ هزار دلار باشد.



ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی فصل گذشته استقلال، دیگر شاکی این باشگاه است. ساپینتو که پس از کسب نتایج ضعیف از جمع آبی‌پوشان کنار گذاشته شد، بابت مطالبات خود از استقلال شکایت کرده و گفته می‌شود باشگاه باید حدود ۳۰۰ هزار دلار به این مربی پرداخت کند.



موسی جنپو، وینگر اهل مالی استقلال نیز یکی دیگر از شاکیان جدید این باشگاه محسوب می‌شود. جنپو در مدت حضورش در استقلال نتوانست آمار قابل توجهی به ثبت برساند و بدون گل زده و پاس گل از این تیم جدا شد. این بازیکن پس از وقوع جنگ تحمیلی سوم حاضر نشد به ایران بازگردد. قرارداد دو ساله جنپو با استقلال حدود ۲ میلیون یورو ارزش داشت و در صورت محکومیت باشگاه به پرداخت مطالبات مربوط به هر دو سال قرارداد، رقم سنگینی متوجه استقلال خواهد شد.



داکنر نازون، مهاجم اهل هائیتی استقلال، دیگر بازیکنی است که پرونده او می‌تواند برای آبی‌پوشان هزینه زیادی به همراه داشته باشد. استقلال فصل گذشته علاوه بر پرداخت رقم قرارداد نازون، مبلغی را نیز به باشگاه کایسری‌اسپور ترکیه برای صدور رضایت‌نامه این مهاجم پرداخت کرد. رقم قرارداد نازون با استقلال کمی بیش از یک میلیون یورو بوده و در صورت محکومیت باشگاه در این پرونده، آبی‌پوشان با تعهد مالی قابل توجهی مواجه خواهند شد.



علاوه بر این نفرات، آنتونیو آدان و منیر الحدادی، دو بازیکن دیگر فصل گذشته استقلال، نیز به باشگاه هشدار داده‌اند که در صورت پرداخت نشدن مطالباتشان، برای دریافت حقوق خود از مسیر قانونی اقدام و از استقلال شکایت خواهند کرد.



به این ترتیب، استقلال در شرایطی با تعدد پرونده‌های حقوقی مواجه است که صدور احکام قطعی علیه این باشگاه می‌تواند علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین، تبعات دیگری نیز برای آبی‌پوشان به همراه داشته باشد. در صورت تداوم این روند و صدور احکام جدید، هواداران استقلال ممکن است در سال‌های نه‌چندان دور بار دیگر شاهد بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی این باشگاه و حتی مواجه شدن با جریمه‌های سنگین‌تر باشند.