قانعی: ۲۳۳ اثر به جشنواره «نسل امید» فارس ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا قانعی صبح شنبه در جشنواره «نسل امید» استان فارس با اشاره به استقبال هنرمندان از این رویداد گفت: تاکنون ۲۳۳ اثر در رشته‌های هنرهای تجسمی، آفرینش‌های ادبی و هنرهای تصویری به دبیرخانه جشنواره رسیده است.

وی افزود: از این تعداد، ۵۷ اثر در حوزه روایت داستان، ۲۰ اثر در بخش شعر و طنز، ۱۱۱ اثر در بخش عکس، ۷ اثر مستند، ۲۳ اثر کارتون و کاریکاتور، ۱۰ اثر گرافیک و ۵ اثر موشن‌گرافی دریافت شده است.

رئیس حوزه هنری فارس با بیان اینکه این استان در برخی رشته‌های جشنواره نسل امید در جایگاه دوم کشور قرار دارد، گفت: تلاش شده است برای دریافت آثار صرفاً به انتشار فراخوان اکتفا نشود، چراکه در حوزه هنر، مواجه کردن هنرمندان با موضوعات و واژه‌های تخصصی نیازمند برنامه‌ریزی و ایجاد زمینه تولید اثر است.

قانعی ادامه داد: بر همین اساس، کارگاه‌های تخصصی برای هنرمندان برگزار شد و در برخی موارد نیز به سمت سفارش تولید اثر حرکت کردیم تا هنرمندان درگیر موضوع جشنواره شوند و آثار متناسب با محورهای آن تولید شود.

وی با اشاره به برگزاری کارگاه تخصصی روایت داستانی بیان کرد: یک کارگاه یک‌روزه در این حوزه برگزار شد که حاصل آن ارسال حدود ۳۰ اثر به دبیرخانه جشنواره بود. بخشی دیگر از آثار نیز مربوط به تولیدات دوره‌های گذشته است که در اختیار دبیرخانه قرار گرفته است.

رئیس حوزه هنری فارس درباره جوایز بخش استانی جشنواره نسل امید نیز گفت: در بخش آفرینش‌های ادبی، جایزه نفر اول شامل تندیس جشنواره و ۱۵ میلیون تومان است و در بخش هنرهای تصویری نیز نفر اول علاوه بر تندیس جشنواره، ۲۵ میلیون تومان دریافت می‌کند.

قانعی افزود: آثار منتخب بخش استانی به مرحله ملی جشنواره راه پیدا می‌کنند و جوایز این مرحله نیز افزایش خواهد داشت.

وی با اشاره به موفقیت هنرمندان فارس در دوره گذشته جشنواره نسل امید گفت: سال گذشته آثار ارسالی از استان فارس در سه رشته در مرحله ملی حائز رتبه برتر شدند که این اتفاق برای هنرمندان استان و عرصه فرهنگ و هنر دستاورد ارزشمندی بود.

تعامل دستگاه‌ها برای تولید آثار فرهنگی درباره جمعیت

رئیس حوزه هنری فارس در ادامه با اشاره به موضوع جمعیت و جوانی جمعیت گفت: حوزه هنری در این زمینه خود را در جایگاه مطالبه‌گر و همراه دستگاه‌های متولی می‌داند و تلاش می‌کند در حوزه مأموریت‌های فرهنگی خود به این موضوع کمک کند.

قانعی گفت: یکی از اتفاق‌های مثبت در عرصه حکمرانی فرهنگی کشور، تعامل میان دستگاه‌ها در موضوعات مشترک است و جشنواره «نسل امید» نیز نمونه‌ای از این همکاری محسوب می‌شود.

وی افزود: این جشنواره با تفاهم میان وزارت ورزش و جوانان و حوزه هنری انقلاب اسلامی شکل گرفته و در قالب آن، تولیدات مرتبط با حوزه جمعیت تولید، حمایت و زمینه انتقال این آثار به مخاطبان فراهم می‌شود.

رئیس حوزه هنری فارس با تأکید بر اهمیت موضوع جمعیت بیان کرد: جمعیت یکی از مؤلفه‌های قدرت کشورهاست و اختلال در شاخص‌های جمعیتی می‌تواند بر حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تأثیر بگذارد.

قانعی ادامه داد: بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا برای حفظ شاخص‌های جمعیتی خود برنامه‌ریزی جدی دارند و در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای این موضوع سرمایه‌گذاری می‌کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران نیز طی سال‌های گذشته با تصویب قانون جوانی جمعیت، به این موضوع ورود کرده و دستگاه‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون به آن پرداخته‌اند.

قانعی فرهنگ‌سازی را یکی از محورهای مهم در حوزه جوانی جمعیت دانست و افزود: اگر خانواده‌ها از نظر فرهنگی و اقناعی با موضوع جمعیت همراه نشوند، حتی اقدامات گسترده اقتصادی نیز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید؛ بنابراین هنر و فرهنگ می‌توانند در شکل‌گیری نگاه جامعه به موضوع فرزندآوری و خانواده نقش مهمی داشته باشند.